Se conoció la razón detrás del unfollow de la China Suárez a Pampita: “Tiene nombre y apellido»

Los últimos movimientos de la China Suárez en sus redes sociales no pasaron desapercibidos por sus seguidores; la reciente eliminación de la palabra “cantante” de su biografía y el distanciamiento de su manager, Caro Nolte.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención de todos fue la sorpresiva decisión de la actriz de dejar de seguir a Carolina “Pampita” Ardohain en Instagram.

Intrusos reveló las razones por las que la China Suárez dejó de seguir a Pampita

En Intrusos (América TV), Adrián Pallares, Karina Iavícoli y Paula Varela dieron a conocer los supuestos motivos detrás de la nueva “enemistad” entre las mediáticas.

“Tiene nombre y apellido. La razón es Benjamín Vicuña, porque Pampita banca cualquier situación que no lo perjudique a Benjamín y lo que tiene que hablar con él lo hace puertas adentro. Sin embargo, Eugenia hizo todo lo contrario con ese posteo”, mencionó Iavícoli, recordando el infame posteo del “papá del año”.

Por otra parte, Paula Varela sumó un reciente conflicto laboral que podría haber enfurecido a la pareja de Mauro Icardi: “El tema de que hoy Carolina (Pampita) sea la nueva cara de Carolina Herrera, parece un chiste pero era una marca muy importante. Eugenia era la embajadora (…) y que hoy se lo hayan dado a Pampita, armó como un resquemor”.

Por otra parte, Karina Iavícoli contó que se comunicó con Caro Nolte por la reciente actitud de la China y desmintió una pelea entre ellas, señalando que se debe tratar de un error al momento de modificar la biografía de Instagram: “Sigue siendo su booker. La relación está todo bien, todo el mundo había pensado que se habían peleado a muerte, que había pasado algo, sin embargo, hace años que trabajan juntos”.