“Decidí dar un paso al costado”: el anuncio de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega

En un giro inesperado, este lunes 12 de octubre 2026, la modelo, escritora y conductora Julieta Prandi comunicó formalmente el fin de su vínculo sentimental con el músico y productor Emanuel Ortega, con quien había contraído matrimonio apenas cuatro semanas atrás en una reservada ceremonia celebrada en San Isidro.

Mediante un sobrio descargo publicado en sus historias de Instagram, Julieta Prandi decidió adelantarse a las versiones de la prensa del espectáculo, asumiendo la determinación de cerrar una etapa compartida de seis años de romance, deslizando con firmeza que la convivencia matrimonial tropezó con pautas internas insalvables y acuerdos que resultaron intransigentes para sostener la armonía de la pareja.

El comunicado en redes y los motivos de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega

La decisión fue expuesta de manera directa por Julieta Prandi, buscando desactivar de inmediato la proliferación de trascendidos maliciosos sobre su vida conyugal:

«Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel«, anunció la comunicadora en la apertura de su mensaje virtual, sorprendiendo a la comunidad digital que aún festejaba las imágenes de su reciente boda.

Consciente de la repercusión mediática habitual ante cada crisis sentimental, la conductora argumentó la urgencia de su pronunciamiento en primera persona para fijar la verdad fáctica:

«Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad«, subrayó, aludiendo a los reiterados rumores sobre supuestas asperezas con el círculo familiar de su expareja, a pesar del cordial trato público que siempre manifestó hacia sus suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Los acuerdos no negociables y el matrimonio reciente de Julieta Prandi con Emanuel Ortega

En el tramo más incisivo de su declaración, Julieta Prandi relativizó el peso legal de la libreta conyugal rubricada semanas atrás frente a la realidad cotidiana del vínculo con Emanuel Ortega, remarcando que el compromiso formal no logró amortiguar las diferencias de fondo:

«Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables«, sentenció, fijando una postura de dignidad e integridad personal frente a lo pactado puertas adentro.

Aquel enlace celebrado a comienzos de septiembre 2026 en la zona norte del conurbano bonaerense parecía coronar un proceso de reconstrucción afectiva que ambos iniciaron en 2020, luego de que la animadora superara complejos litigios judiciales de su pasado; sin embargo, las incompatibilidades en la vida doméstica precipitaron una ruptura definitiva que, según las palabras de la propia protagonista, no admite instancias de retorno.