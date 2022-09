La curiosa historia del estadounidense que es fanático de Argentina, pero nunca vino al país

Las redes están llenas de historias por demás especiales. Es el caso de la que compartió Guido en Twitter, donde contó que conoció a una persona muy especial.

¿De qué se trata? Guido conoció un joven estadounidense fanático de Argentina, tan fanático del país que hasta se tatuó una frase característica de nuestro vocabulario.

Según relató el usuario @esoquevoysiendo, «conocí en el viaje a un chabón de California fanático de Argentina, que habla español con más acento argento que todos nosotros».

«Adicto al mate y que, como si todo eso fuera poco, me mostró tiene este tatuaje«, agregó Guido en el relato.

Conocí en el viaje a un chabón de California fanático de Argentina, que habla español con más acento argento que todos nosotros, adicto al mate, y que, como si todo eso fuera poco, me mostró tiene este tatuaje: pic.twitter.com/FfMu5qvYM4 — Guido (@esoquevoysiendo) September 17, 2022

Pero no todo termina ahí, sino que hay un dato aún más desconcertante: el muchacho no conoce Argentina, porque nunca viajó.

«A todo esto, me cuenta que nunca estuvo en Argentina, sólo trabajo con argentinos en México y Francia, aprendió español de ellos, y me dice que fue imposible no amar a ‘esa cultura’» contó también sorprendido el relator del cuento.

La publicación se llenó de comentarios casi de inmediato. «Para mí lo hacemos argentino honorífico» dijo uno de los seguidores de la historia; «Ya lo invitaste a venir? Se lo merece» publicó otro. Las respuestas se fueron multiplicando.

«Dónde esta Santi Maratea cuando lo necesitamos» concluyó Guido, incentivando a que el muchacho pueda llegar a nuestro país.