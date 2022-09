Escándalo teatral: despidieron a Leticia Bredice a poco del estreno de la obra

La actriz Leticia Bredice denunció este lunes haber sido despedida de la obra «El divorcio», que tiene previsto su estreno en algunas semanas antes de su debut en Mar del Plata a fines de diciembre, y en la que compartía cartel con Luciano Castro.

Según reveló la periodista Laura Ubfal, en el ciclo «Intrusos» de América, Bredice ya tiene reemplazo sobre el escenario y ella se fue en medio de un escándalo.

«Ya había hecho las fotos del espectáculo y se tuvo que ir por un escándalo. No es una noticia grata y hablamos del elenco de ‘El Divorcio’, donde también está Luciano Castro y preparan este espectáculo junto a Javier Faroni«, indicó la panelista.

Todo apunta a que hubo problemas internos, donde «se decía que ella no estaba en su eje del todo y se presentaba a los ensayos con problemas, por ese motivo la desvincularon», señaló Ubfal. De acuerdo a lo que indicó la periodista, la salida de Bredice fue «una decisión del elenco, le pidieron que deje el equipo», en el que están también Pablo Rago y Natalie Pérez.

Qué dijo Leticia Bredice sobre su despido

«Me echaron. Yo no me voy de ningún lado y menos ahora. Hay que bajar los egos», señaló Leticia Bredice en comunicación con el piso de «Intrusos».

Y continuó: «hay que tratar de ser un poco más empático entre nuestro grupo de actores. Yo tengo como actriz la humildad de que por más que yo estudie el guion, vaya en el horario, cumpla con todos los requisitos y sea buena compañera, si el director al segundo ensayo dice ‘no quiero que venga más Leticia’, bueno, yo me tengo que ir«.

El director de la obra, Nelson Valente, es quien habría tomado la decisión de no contar con su participación y tomó la iniciativa de despedirla.

«Nunca hice temporada en Mar del Plata y a mí me ofrecieron eso y acepté. Yo no entiendo muy bien que pasa, pero sí entiendo que a veces uno se encuentra o no. Yo creo que el director no empatizó» concluyó la actriz.