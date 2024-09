La romántica declaración de amor de Rolando Barbano a Marina Calabró en redes sociales: «Te amo»

Tras sus románticas vacaciones en las playas de Río de Janeiro, Brasil, Rolando Barbano y Marina Calabró disfrutan de una de las mejores etapas de su relación luego de varias idas y vueltas. Este miércoles, cuando la periodista mostró su outfit en redes sociales, él le declaró su amor a través de un comentario.

Luego de que Calabró publicara un video, en el que lucía su look para uno de sus programas, Barbano comentó junto a emojis de explosión: “Qué bomba sos, mi amor”. Minutos más tarde, la respuesta no tardó en llegar. “Te amo Rolando”, escribió la menor de las Calabró, a lo que el comunicador devolvió: “Te amo Marina”. De esta manera, ambos dejaron en claro que ya no temen mostrar abiertamente su relación en redes. Inmediatamente, los fans de la periodista apoyaron las palabras del especialista en policiales.

Esa misma alegría reflejó Calabró durante su programa en el Observador 107.9. Mientras hablaba con sus compañeros de las pequeñas cosas que le causaban alegría, la periodista habló de su relación con Barbano: “Hoy estoy pensando que me voy a comer con Rolando. Eso me da vida, saber que lo veo cuando termino mi programa”.

Días atrás, ambos habían compartido una escapada romántica a Brasil. Bajo el sol del país vecino se los pudo ver a los besos, relajados y sonrientes. En un ambiente de total intimidad, sin la presencia de terceros, se los veía más unidos que nunca, dejando atrás un invierno que había sido especialmente tumultuoso para ellos. Ahí, los periodistas compartieron gestos de cariño en la arena, confirmando que el amor entre ellos ha renacido.

Ya de regreso en la Ciudad de Buenos Aires, Calabró habló de su romántico viaje y dio detalles de su relación con Barbano. “Algunos dicen que después de la tormenta llega la calma”, comenzó diciendo la periodista al ser abordada por un cronista de LAM. “No me van a creer pero no vi nada de los comentarios que hicieron en las redes”, comenzó diciendo Marina cuando el notero hizo alusión a su buen estado físico.

“Vi la foto y fue de recontra mega afano, no estoy ni en pose ni en nada, esas fotos son un peligro”, argumentó sobre la imagen en la que se la veía en bikini dándole un beso a Barbano en la orilla del mar. “Estas fotos son a suerte y verdad, así que no me quejo”, dijo Calabró, risueña.

Luego, ante la pregunta de si “estaban de novios” Marina se rió a carcajadas. “Me da gracia tu pregunta, ustedes vieron las fotos. No soy de andar con alguien, sobre todo a esta edad, a los 50 años. Uno no se termina de acostumbrar nunca a la cosa mediática a pesar de haber trabajado toda la vida de esto. Pero estoy feliz”, cerró, contenta.

Con información de Teleshow