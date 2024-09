Soledad Larghi se va de América Noticias para comenzar la licencia por maternidad

Emocionada, Soledad Larghi se despidió de América Noticias (América TV) para comenzar la licencia por maternidad. Sobre el final de la edición del noticiero del martes, la conductora Soledad Larghi vivió un momento más que emotivo, cuando todos sus compañeros de equipo le hicieron una despedida.

La despedida de Soledad Larghi

«Hoy es el último día de la señora Soledad Larghi porque se va a cuidarse a ella y va a cuidar a Dante, que en un par de meses lo vamos a tener en brazos«, expresó Rolando Graña este martes sobre el final del noticiero.

«Los voy a extrañar mucho, estoy muy contenta. Me hicieron pasar un embarazo hermoso. Estoy muy feliz de haber estado todo este tiempo y muy emocionada con todo. El médico me dijo ‘a descansar un poquito’. Tengo que parar un poco«, manifestó la periodista mientras en pantalla se veía la última ecografía de su bebé.

Daniel Ambrosino, por su parte, destacó: «Hay que decir también que fue muy valiente Sole, porque se bancó todos estos meses, obviamente con mucho cuidado médico, con mucho cuidado de nosotros, con mucho cuidado de la producción, con mucho cuidado del canal».

Un embarazo muy buscado

En una entrevista con Gente, Larghi contó en detalles los tratamientos que realizó para ahora a sus 43 años lograr quedar embarazada y lograr ser madre junto a su pareja, Luciano Vitullo, con quien inició una historia de amor hace seis años.

Al hablar del momento en que les confirmaron de forma definitiva que iban a ser padres, describió con mucha emoción: “Fue mágico. Estuvimos como, te diría, cinco días en donde nos mirábamos y decíamos “no lo puedo creer”. Era lo único que decíamos. Cada uno estaba haciendo su procesión interna y no lo podíamos creer. Después lo empezamos a contar a un círculo muy íntimo, que se quedó muy callado hasta los 3 meses. Y a los 3 meses empezó la noticia”.

Quién es Luciano Vitullo, el marido de Soledad Larghi

Luciano Vitullo, el marido de Soledad Larghi, es un reconocido ex tenista que tuvo su momento de gloria hace dos décadas.

La periodista contó que fueron novios cuando ella tenía 19 años y él era tenista. Luego se separaron y con el correr del tiempo, ella formó pareja con José Nuñez, productor de América TV.

Sin embargo, después de un tiempo Larghi y Nuñez decidieron poner fin a su relación. Y soltera nuevamente, la periodista se reencontró en 2018 con Vitullo, ya alejado de las canchas de tenis y trabajando en tecnología.

«Nos reencontramos de grandes, cuando hacía un año que yo estaba soltera. Me escribió por redes sociales y volvimos. Una relación super saludable, porque él no tiene nada que ver con los medios», contó Soledad a Clarín en 2023.

Y agregó: «Estaba viviendo afuera y cuando volvió a Argentina me escribió para vernos. Yo me había separado hacía un año así que fuimos a comer. Fue todo divino porque nos conocíamos desde chicos… aunque en estos años no habíamos tenido contacto».

La conductora del noticiero de América TV reveló que se fueron a vivir juntos poco tiempo después y que se llevan muy bien. En 2021 la pareja perdió un embarazo, pera ahora y tras tres años de búsqueda, disfrutan de un feliz presente, en la espera de su primer hijo.

Con información de Exitoína y Revista Gente y Parati