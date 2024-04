La determinante decisión de Gonzalo Valenzuela sobre su casamiento, tras la denuncia por abuso en su contra

El actor Gonzalo Valenzuela y la conductora Kika Silva pospusieron su esperado casamiento en Chile luego de la denuncia de abuso que recibió el actor en su contra, hace dos semanas atrás.

La pareja, que había planeado una ceremonia especial, se vio obligada a cancelar temporalmente sus planes por una falta de acuerdo con el lugar seleccionado.

Al parecer, según expusieron en el programa Intrusos, «tenían como locación al Club Alterio, muy paquete, es muy exclusivo y muy caro. Fue al lugar, pretendía canje y le dijeron que no«.

El periodista Guido Záffora explicó que: «este lugar no necesita convenios, se casan políticos, el jet set, está muy arriba». Sin embargo, «Gonzalo se enojó con esta gente y decidió cancelarlo al casamiento porque están buscando locación».

“El casamiento de Gonzalo Valenzuela se canceló. Esto es algo que preocupa a la sociedad chilena porque hay muchos invitados y estaba todo muy avanzado”, explicó Záffora, señalando la magnitud del evento que había sido planeado.

El periodista también aseguró que «la propia Kika va a ser la encargada de organizar su casamiento porque el tema está muy caldeado allá en Chile porque se están diciendo muchas cosas».

Cabe destacar que la suspensión del casamiento entre Gonzalo Valenzuela y su pareja, poco tiene que ver con la denuncia que se hizo pública.

Gonzalo Valenzuela fue denunciado por abuso

El actor fue denunciado por abuso sexual, quien lo acusa es una mujer llamada Karla Rocha quien se presentó en la televisión chilena para exponer el tema en los medios.

La denunciante, detalla un presunto incidente ocurrido durante una fiesta en Santiago de Chile donde asegura haber sido acosada y manoseada por el actor.

La mujer rompió el silencio en sus redes. Ese video salió a la luz el año pasado y en las últimas horas fue recuperado por el medio chileno Infama. En tanto, el material fue reproducido por Socios del espectáculo (El Trece), en donde se habló del presunto hecho que mantiene en vilo a dos países.

Qué dijo Gonzalo Valenzuela tras la denuncia

En “Socios del espectáculo”, Rodrigo Lussich dio a conocer el testimonio de Valenzuela a la revista Velvet de Chile.

“El actor se refirió a una acusación hecha en redes, por parte de una mujer, quien señaló que Valenzuela la habría acosado en una fiesta. ‘Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia’, dijo a la revista ‘Velvet’. ‘Ese es un tema que no toco porque me parece súper delicado’. Asimismo, agregó: ‘van a venir más denuncias así, porque hay gente muy mala, capaz de inventar cosas terribles. Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie’”, leyó el conductor sobre la defensa de Gonzalo Valenzuela sobre este caso.