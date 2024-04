Gonzalo Valenzuela denunciado por acoso: Karla Rocha le respondió al actor: «Tú sabes lo que me hiciste»

Hace unos días, en los medios chilenos apareció un video grabado en modo selfie por la conductora Karla Rocha, en el cuál acusaba a Gonzalo Valenzuela por presunto abuso sexual. La denunciante, detalla un presunto incidente ocurrido durante una fiesta en Santiago de Chile donde asegura haber sido acosada y manoseada por el actor.

El actor se refirió a las acusaciones de la mujer, en una entrevista que le dio a la revista Velvet, donde de forma escueta expresó que: ‘Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia’, dijo a la revista ‘Velvet’.

Ayer miércoles, la denunciante dialogó con América Noticias sobre el horrible episodio que vivió. Según la mujer, Gonzalo Valenzuela le tocó sus genitales sin su consentimiento durante una fiesta en Santiago de Chile.

«Yo sé lo que implica un proceso judicial, me lo cuestioné y ahora estoy absolutamente decidida. Estoy decidiendo con qué abogado me voy, pero definitivamente no voy a quedar como una mentirosa frente al país y menos inventar algo que puede ocasionar mucho daño a una persona. Eso fue verdadero y hay que denunciar. Hay que hablar», comenzó diciendo Rocha en el noticiero conducido por Soledad Larghi y Rolando Graña.

Y remarcó: «En mi país, sobre todo, es tabú este tema. Yo recibí muchos juicios de por qué me fui a meter en ese lugar, de que me callara». Acto seguido, la mujer contó cuándo decidió hablar del presunto abuso: «Recién en octubre hago un video en mi Instagram, que no es una cuenta de influencer ni nada, yo hago mi video, y ahora reflotó porque él respondió».

Inmediatamente, la periodista Larghi le consultó si tuvo alguna posibilidad de hablar con Valenzuela. «Yo conseguí su teléfono y le mandé un mensaje super duro, eso fue hace mucho tiempo atrás. La única condición que me pidió mi amigo con darme su teléfono fue que yo lo bloqueara de vuelta. Yo puse la denuncia en marzo, hice el video en octubre y estamos a marzo. Ha tenido un año para demandarme por injurias y calumnias y no lo ha hecho», le respondió.

Luego, Rocha reflexionó sobre el tiempo que le lleva a una víctima poder contar lo que vivió. «Aprender de sexualidad, de abuso, de los tipos de reacciones, porque también me dicen y por qué no te defendiste. ¡Porque uno queda paralizada!», expresó.

Hacia el final de la nota, la denunciante miró a cámara y le habló como si fuese Valenzuela: «Tú sabés lo que me hiciste. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, esto no va a quedar así. Vamos a ver qué dices tú. Qué detalles das, qué razón tendría yo para mentir en algo tan grave. Hasta que la muerte me llegue, yo voy a decir lo que realmente pasó».

La denuncia de Karla Rocha hacia Gonzalo Valenzuela:

La mujer rompió el silencio en sus redes. Ese video salió a la luz el año pasado y en las últimas horas fue recuperado por el medio chileno Infama. En tanto, este miércoles, el material fue reproducido por Socios del espectáculo (El Trece), en donde se habló del presunto hecho que mantiene en vilo a dos países.

En un video filmado en modo selfie, se puede ver a la denunciante con un gorro de lana blanco mientras decía: “Voy a contar algo que me pasó este año, hace varios meses. Yo llegué nomás a una fiesta, así de sorpresa. Estaba como divertido, lo estaba pasando bien. Y adentro había una mesa de póker y había billetes arriba de la mesa y todo. Y me invitan para allá«.

Sobre el momento en el cual se habría encontrado con el famoso, expresó: «Yo me siento y al lado de mí estaba el actor Gonzalo Valenzuela. Y él me muestra un acto sexual extremo en el teléfono y me dice que me fuera con él, y yo le digo que no”.

En esta misma línea, Karla expresó: “En plena calle, él me agarra la vagina desde abajo hacia arriba, pero con toda, muy fuerte. Yo estaba muy mal y, el día que hablé con una psicóloga y le conté lo que había pasado con lujo de detalles, ella me decía que todo era un abuso sexual, y me dijo ‘tienes que denunciarlo’».

«Yo creo que, si hubiese sido, un hombre cualquiera, lo hacía parir en un juicio. Él era conocido, y no sabía si meterme en eso y someterme a todo ese estrés», explicó la acusante.

Para finalizar, Rocha hizo una contundente afirmación: «Tiene una fama por todos lados de mujeriego. Tiene un tema con las mujeres heavy. Tiene un tema con la farra heavy. Tiene un tema con las drogas heavy”.

En el programa “Intrusos” también dieron detalles del caso y hablaron con Mario Solís, reconocido periodista chileno, quien destacó que Karla Rocha proviene de un entorno familiar marcado por la tragedia, lo cual añade un contexto significativo a su testimonio. Además, resaltó que Rocha no busca obtener réditos económicos ni prensa con su denuncia, sino que simplemente busca justicia y visibilizar una situación que considera inaceptable.

Según el comunicador del país vecino «Nunca se había conocido una denuncia a Gonzalo Valenzuela«. En cuanto a los detalles del presunto abuso, Solís explicó que este habría tenido lugar el año pasado, después del festival de Viña del Mar, durante una fiesta donde Rocha y Valenzuela se conocieron.

Qué dijo Gonzalo Valenzuela tras la denuncia

En “Socios del espectáculo”, Rodrigo Lussich dio a conocer el testimonio de Valenzuela a la revista Velvet de Chile.

“El actor se refirió a una acusación hecha en redes, por parte de una mujer, quien señaló que Valenzuela la habría acosado en una fiesta. ‘Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia’, dijo a la revista ‘Velvet’. ‘Ese es un tema que no toco porque me parece súper delicado’. Asimismo, agregó: ‘van a venir más denuncias así, porque hay gente muy mala, capaz de inventar cosas terribles. Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie’”, leyó el conductor sobre la defensa de Gonzalo Valenzuela sobre este caso.

Con información de revista Gente y Caras