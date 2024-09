La divertida imitación de Matilda Salazar a Emilia Mernes: mirá el video

Es sabido que Matilda Salazar es una niña todoterreno: le gusta actuar, patinar, tocar el piano, hacer deporte, bailar y cantar. Sin embargo, pocos sabían del talento desconocido de la mini influencer de 6 años que enterneció a todos en las redes sociales. Es que la hija de Luciana Salazar se grabó imitando a Emilia Mernes en la performance de No se ve uno de los más grandes hits de su álbum «.mp3«.

«Me dieron ganas de bailar y me grabé mientras esperaba a que saliera mi avión«, expresó la It Baby en su cuenta de Instagram donde ya acumula casi 400 mil seguidores. En las imágenes, se la puede ver a la pequeña lookeada con un jean oxford azul, camiseta abotanada básica y una gorra azul New Era de los Yankees de New York.

Mientras canta desde el comienzo el sencillo de Emilia, que sonó a lo largo de todo el 2023 y se posicionó en los charts mundiales, Matilda Salazar hace una interpretación cual show en vivo donde lanza su gorra al suelo, baila, canta y recrea algunos de los pasos de la icónica canción de la estrella pop. Pese a que por detrás de ella pasaba gente, a la mini influencer nada le importó y continuó con su acting hasta el final del single.

El desconocido talento de Matilda Salazar que su madre compartió con un famoso artista

Con apenas 6 años, Matilda Salazar es toda una mini influencer que goza de varios talentos. Es que la niña no solo tiene un carisma natural para hablar en cámara y posar en fotos, sino que toma clases de ballet, patinaje, gimnasia artística, piano, canto y hasta béisbol. Sin embargo, en las últimas horas, su madre -Luciana Salazar- compartió muy emocionada la nueva actividad favorita de la It Baby, que desarrolla a la perfección.

La pequeña aprendió a hacer dibujos en papel y pinta con colores de una forma muy avanzada para su edad. Es por esto, que la modelo compartió algunos de sus tiernos diseños en su cuenta de Instagram. «Jaja amo los diseños que Matu hace dibujando. Muy Brito», dijo en referencia a la técnica de pintura instaurada por el artista brasileño Romero Britto, quien combina elementos del cubismo, dimensional, el arte-pop y la pintura de graffiti.