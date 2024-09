El enojo del camarógrafo que recibió el manotazo de Dibu Martínez: «me dio mucha rabia»

La Selección Argentina cayó 2-1 en su visita a Colombia en Barranquilla en un duelo correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Se creen que nos cae mal Dibu Martínez por su nacionalidad o por lo que gana, no, nos cae mal porque es lo contrario a lo que debe representar el deporte, es un muy mal ganador y un peor perdedor, que se deje de bailes y que aprenda un poco de modales que le hacen falta a su edad pic.twitter.com/a2dxoRjP3I — Adri🇪🇸 (@FanIbraKone) September 10, 2024

Además de lo ocurrido durante el encuentro, con tres goles y una gran polémica en el penal para los cafeteros, una de las situaciones que trascendió fue un cruce de Emiliano Martínez con un camarógrafo, que luego salió a responderle al Dibu.

Las declaraciones del camarógrafo colombiano contra Dibu Martínez

Jhonny Jackson habló tras el encontronazo que tuvo con el arquero Albiceleste.

«Dan el pitazo final y yo siempre voy a buscar reacciones. Simplemente entro a la cancha y busco reacciones. Lo veo al Dibu, saludándose con un arquero suplente también, me acercó a él y de la nada me tira la cámara», expresó el camarógrafo.

«Me da mucha rabia porque yo estoy trabajando. Así como él también lo estaba haciendo atajando, yo operando mi cámara estaba trabajando, ni siquiera estaba jugando al fútbol con él. Me dio mucha rabia, pero no le dije nada”, admitió Jhonny Jackson.

Además, le dejó un mensaje al arquero argentino. “Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido, y de pronto para ti significó mucho esta derrota, pero para adelante, Dibu», expresó Jackson.

Periodistas colombianos también apuntaron contra el Dibu Martínez

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos emitió un comunicado a raíz de cruce de Emiliano Martínez con un camarógrafo y le exigen a FIFA una sanción ejemplar contral el Dibu. «Acord Colombia rechaza de manera contundente el acto de agresión por parte del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez hacia un camarógrafo al finalizar el partido», expresaron.

«Pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos del camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite”, indicaron.

“La autoridad periodística deportiva en el país le exige a FIFA que genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano Dibu Martínez que no es ejemplo para las nuevas generaciones», concluyeron.