La emoción de Pampita que se quebró y lloró durante un programa en vivo

Pampita fue invitada al programa de Fernando Dente, Noche al Dente, que se emite por América, y la emoción se adueñó del estudio. Es que la modelo quebró en llanto cuando se refirió a una de las canciones que marcó su vida y, a corazón abierto, contó los motivos y sostuvo: “Está bien sentir”.

Consultada por “el disco de su vida”, una de las secciones más emotivas del ciclo, Pampita no pudo evitar las lágrimas al escuchar Fix You de Chris Martin. “Me encanta ese tema. Esa canción se la escribió Chris a Gwyneth Paltrow cuando era su mujer, cuando había fallecido su padre y ella estaba destruida, con un dolor en el alma tremendo”, contó.

En la misma línea, agregó: “Y él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”.

“Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”, le dijo el conductor.

La modelo se quebró en llanto y reflexionó: “Gracias, está muy bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios, no me olvido nunca de agradecer”.