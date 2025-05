Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, sorprendió a Mariana Fabbiana mientras estaba al aire en DDM por América TV. El cantante de cumbia RKT llegó al estudio acompañado de todo su equipo de trabajo con flores para la conductora y un pedido de disculpas, debido a que iba a visitar el ciclo el lunes. Esto no pasó y la conductora no ocultó su molestia.

¿Por qué L-Gante le llevó flores a Mariana Fabbiani en medio de su programa?

El lunes, la conductora de DDM manifestó en vivo toda su molestia por una actitud que tuvo el cantante: “Voy a contar algo muy triste. Yo me estaba produciendo para el cumpleaños de mi hija, que cumplió 15 años. ¿Y saben qué? Me puse a escuchar L-Gante en el baño mientras me pintaba y me peinaba. Me puse a escucharlo porque, dije, viene el lunes. Entonces quiero tener las canciones fresquitas, así entendía todo “, comentó, a pura ironía en DDM.

“Justo entró mi hija y vio esa situación que yo estaba escuchando L-Gante y le sorprendió. Le conté que era porque venía este lunes. ¡Decepción mía que L-Gante nunca se despertó en el día de hoy!“, lanzó, mientras Tatiana Schapiro le contaba qué estaba haciendo el artista. “En este momento está ensayando”, señaló.

“Pero te podría haber avisado. Mariana. ‘Disculpame, estoy ensayando’”, sumó Santiago Sposato. “Sí, podría haber respondido a la producción. Te esperábamos L-Gante y siendo el último orejón del tarro. Pero bueno, soy humilde y aún así te esperábamos”, lanzó, molesta con el artista de RKT.

Ante esto, L-Gante este martes fue el invitado sorpresa de DDM y llegó con flores para la conductora.

“Me tenía que enojar para que viniera. Vi que ibas a todos lados menos acá. Estás más que perdonado”, expresó Fabbiani.