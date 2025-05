La ex de L-Gante, furiosa contra el cantante: «¡nadie me da tanto asco como vos!»

Habló nuevamente la influencer Evelyn López, mejor conocida como Dakota Goth, quien tuvo un fugaz romance con L-Gante en enero de este año que terminó muy mal. La joven denunció al interprete de RKT por abuso sexual simple. Ahora, la modelo volvió a hablar y fue durísima contra el cantante. Los detalles.

«Ni se te ocurra acercarte a mí»: Dakota Goth aseguró tener una perimetral contra L-Gante

La influencer Dakota Goth volvió a referirse a L-Gante en sus historias de Instagram. La influencer y el cantante tuvieron un muy breve romance en el pasado mes de enero, cuando él se había separado por un tiempo de Wanda Nara.

Lo que aparentaba ser un relación casual sin mayores problemas terminó muy mal: la joven denunció a L-Gante por abuso sexual simple. Según informaron en «Desayuno Americano«, la joven de 24 años declaró durante cinco horas ante el personal de la Oficina de Violencia Doméstica, quien indicó que habría sido obligada a mantener contacto físico con L-Gante contra su voluntad.

La historia borrada de Dakota Goth, la influencer que denunció a L-Gante.

“Él estaba bajo los efectos de drogas todo el tiempo y me exponía a situaciones riesgosas. En un after, me sentí tan mal que ni siquiera me animaba a ir al baño. Tenía miedo de ser abusada”, declaró la modelo en su testimonio.

Ahora, varios meses después de ratificar su denuncia, la influencer se refirió nuevamente al artista con fuertes declaraciones. “¡Elián, tenés una perimetral de 600 metros y tengo un botón anti pánico! Te lo recuerdo por si se te olvida”, escribió en Instagram Dakota, hablándole directamente a Valenzuela.

Luego, cerró contundente: “Ninguna persona en el mundo me da tanto asco como vos. Ni se te ocurra acercarte a mí«. La modelo borró la historia minutos después, aunque mucha gente ya la había visto. La periodista conocida como Pochi de Gossipeame habló con L-Gante al respecto.

“La reacción de él fue ‘RE FANTASMA’, me dio a entender que se quiso hacer famosa y no le salió«, contó Pochi en sus redes sociales. La panelista también dijo que el cantante le habló de Wanda, aunque no reveló que fue lo que dijo.