La grave denuncia que presentó Verónica Macias contra Cacho Garay, tras denunciarlo por violencia

La Justicia investiga al humorista mendocino Cacho Garay, luego de que su esposa Verónica Macias lo denunciara por violencia de género, abuso sexual y tenencia ilegal de armas. Por esta razón, Garay debió cumplir algunas horas de detención, hasta que pagó la correspondiente fianza.

Luego de que el artista negara todas las imputaciones en su contra de manera pública, la mujer hizo alusión a algunas de las cosas que sucedieron dentro de la pareja en los últimos años, razón por la que ella decidió asistir ante la Justicia.

Según relató la denunciante, en una entrevista con un medio de Mendoza, Garay «se burló de seres queridos míos que sufrieron abusos y yo exploté. Ya venía agrediéndome, diciendo que me iba a llevar una sorpresa».

«Me dijo que no iba a cantar nunca más en mi vida, me dijo ‘callate porque te mato, te tiro por el balcón’. Sentí mucho miedo y no sé cómo me salvé» agregó Macías.

Además, señaló que «la violencia siempre existió. Si yo me ponía mal por algo, me hacía sentir culpable y me decía ‘callate’, me tiraba vasos de agua en la cara y me daba miedo».

Macias permanece en un refugio para mujeres agredidas por sus parejas, víctimas de violencia de género, por lo que se desconoce su destino luego de salir de su casa tras el último episodio entre ambos en Córdoba.

Cacho Garay habló luego de salir de la detención

El humorista Cacho Garay fue liberado en las últimas horas, luego de ser imputado por amenazar a su esposa con un arma, tras pagar una fianza de un millón de pesos. «Se me denuncia por una supuesta amenaza y eso es todo. En cuanto a lo que sigue a eso, piden un allanamiento y yo vivo en una casa colonial donde hay todo tipo de antigüedades» dijo Garay.

Durante una nota con TN Central afirmó que «había dos escopetas viejas, muy muy viejas. Cuando las peritan jamás nos imaginamos que funcionaban. No sé manipular armas pero como adornos si las tengo», en referencia a las armas de fuego encontradas durante el allanamiento.

Sobre la denuncia contra él sostuvo que «todo lo que se dijo tendrá que ser probado, estoy muy tranquilo”. Por otro lado, manifestó en la entrevista televisiva que no sabía de la denuncia por violencia de género. «En principio fue amenazas y solamente eso. Me han comentado de otras cosas que se han dicho pero bueno», dijo.