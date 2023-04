Cacho Garay fue denunciado por su esposa por violencia de género y abuso sexual

La pareja del humorista mendocino Cacho Garay lo denunció por violencia de género y abuso sexual, luego de trece años de relación amorosa y laboral en común. «Se encuentra extremadamente shockeada» indicó el abogado de la bailarina.

La presentación fue realizada el último domingo, cuando ambos protagonizaron una fuerte discusión en el hotel Eleton Resort y Spa de Villa Carlos Paz, donde los dos permanecían alojados por la gira que protagonizaba el humorista.

El detalle de la denuncia de Verónica Bracamonte, radicada ante la Justicia de Córdoba donde se dio el hecho y ante su par de Mendoza donde conviven, indica que la chica vive situaciones de violencia y abuso desde el comienzo de la relación.

En su declaración, ella postula que Garay «tiene armas» y que «no me deja administrar mi dinero ni tener bienes propios; tampoco me deja trabajar con otras personas». Señaló, entre otras cosas, que el artista le tiró vasos de agua en la cara, le ha dado cachetazos y tirones de pelo.

En tanto que indicó también que era «obligada a tener relaciones sexuales con él y con otras personas, en las que él participaba mirando».

Actualmente, Bracamonte se encuentra en un refugio para personas que sufren violencia de género y no quiere volver a su casa, donde permanece Garay.

«Te voy a matar»: la amenaza de Cacho Garay contra su pareja

Según indicó José Manuel Fitz, abogado de Verónica Bracamonte, el humorista también habría amenazado a su pareja mediante mensajes telefónicos. En ellos, Garay le señala que «te voy a matar, no me importa ir a la cárcel» y apunta que tiene «amigos jueces» para evitar ir a la cárcel.

Fitz señaló que la denunciante «se encuentra extremadamente shockeada. Prácticamente es una mujer destruida: no come, no duerme, no tiene independencia económica y no dispone de su casa» concluyó el letrado.