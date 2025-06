La impactante noticia que recibió Selva Pérez mientras estaba en vivo en el panel de Gran Hermano 

Selva Pérez, que fue eliminada de Gran Hermano este miércoles 18 de junio, sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta oficial de Instagram su próximo desafío laboral junto a un íntimo amigo.

¿Cuál es el próximo proyecto de Selva Pérez?

La ex participante uruguaya confirmó que quiere seguir dentro de la escena mediática o el plano artístico y compartió en sus historias de Instagram «Los Cuentos de Selva«, lo que parece ser una nueva obra de teatro.

A pesar de no compartir demasiados detalles del proyecto, en la imagen promocional se ve que estará acompañada por Pablo Atkinson, quien ingresó a Gran Hermano para acompañarla. Pero eso no fue todo, ya que el Teatro Premier, donde se realizará la obra, escribió en sus redes: «Directo de la casa de Gran Hermano al Teatro Premier: Selva llega con todo a Calle Corrientes. Lo que no contó en el confesionario… lo cuenta ahora, en vivo y sin filtro. Su vida, sus redes, la casa de GH, el Bicho y sus ocurrencias para que te rías sin parar», y cerró: «Con su fiel amigo Pablito, traen un show lleno de complicidad, historias y momentos desopilantes».

¿Cómo fue la salida de Selva Pérez de Gran Hermano?

A una semana de que se conozca al ganador o ganadora del reality de Telefe, Selva quedó en las puertas de la gran final al ser eliminada en un fuerte mano a mano con Luz. Al escuchar el veredicto del público, Selva no pudo contener las lágrimas de tristeza y resignación; y su primera reacción fue abrazar fuertemente por largos segundos a Eugenia -que también se la notaba muy conmovida por la salida de la uruguaya- mientras se dedicaban mutuamente expresiones de cariño.

En sus palabras de despedida, el Big destacó de la jugadora que se despedía su alegría, su humor y su sentido de la vida. En tanto, Selva se mostró agradecida y aseguró haber sido muy feliz dentro de la casa: «He sido muy feliz en esta casa, les deseo a todos lo mejor y Eugenia quiero que ganes, amiga del alma». Y agregó: «Gracias Gran Hermano y gracias a todas las personas que me permitieron llegar hasta acá, llevo esta casa en mi corazón».