El amoroso saludo de Cami Homs a su novio José Sosa por su cumpleaños: «El que me valora»

José «El Principito» Sosa celebró su cumpleaños número 40, y su pareja, la modelo e influencer Cami Homs, no dejó pasar la oportunidad de rendirle un homenaje que conmovió a sus seguidores en Instagram. Con un mensaje cargado de amor y una galería de fotos que retratan momentos íntimos de su relación, Cami destacó la generosidad del futbolista de Estudiantes de La Plata.

«Hoy cumple años mi compañero de vida, el que cada día me demuestra y enseña a ser mejor persona. Él, que así como lo ven tiene el corazón más bueno y humilde que conocí. El que me valora y me da su amor todos los días. Que seas el más feliz del mundo mi amor. Te amo con todo mi corazón», escribió Cami en su publicación, acompañada de imágenes que muestran viajes, risas y momentos cotidianos junto a Sosa. La selección de fotos refleja una relación sólida, marcada por el cariño y la complicidad, captando la atención de sus seguidores y mostrando el lado más humano de ambos.

La publicación también recibió un comentario especial de la madre de Cami, quien expresó su alegría por la felicidad de su hija: «Que lindas palabras hijita hacia tu compañero, y siendo así a mí me pone inmensamente feliz que se hayan encontrado!!!»Feliz Cumple nuevamente y Gracias por hacer feliz cada día a mi pequeña!!!», escribió, sumándose a la celebración.

¿Cuándo comenzaron a salir Cami Homs y José Sosa?

Cami Homs y José «El Principito» Sosa iniciaron su relación en noviembre de 2022, según reveló la propia modelo en una entrevista en el programa Cortá por Lozano en 2024. Todo comenzó cuando se cruzaron en el edificio donde ambos vivían, y fue Cami quien tomó la iniciativa enviándole un mensaje por Instagram: «Si necesitás yerba, mi departamento es este». Este gesto dio inicio a una historia de amor que, tras superar algunos desafíos iniciales, como los prejuicios del ambiente futbolístico, se consolidó con el tiempo.