La peor traición: se reencontró con su ex cuando paseaba a su perra y la reacción del animal conmovió a todos

En cualquier separación una de las partes sufre, aunque en algunos casos, los más afectados ni siquiera son los protagonistas de la ruptura, sino la familia y los amigos en común. Sin embargo, quienes también sufren cuando se rompe una pareja son las mascotas, ya que de un día al otro no entienden por qué ya no ven a esa persona que tanto aman.

Así que demostrado con el video que Camila Perman publicó en su cuenta de TikTok, en el que “de casualidad” se reencontró con su exnovio luego de más de un año sin verse. Pero no estaban solos, porque la joven estaba paseando a su perra que, ni bien reconoció al hombre y expareja de su «ama», corrió a saludarlo para caer rendida a sus pies.

“Estaba caminando con mi perra y se encuentra con mi ex después de un año y medio sin verlo”, explicó Camila en el video, que musicalizó con la canción Yo soy tu amigo fiel, el clásico de las películas Toy Story. Las tiernas imágenes, en tan solo 24 horas, acumularon más de 3 millones de reproducciones y generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios.

En la grabación se puede ver al animal corriendo con todas sus fuerzas al reencuentro de su antiguo dueño, que la esperaba con los brazos abiertos y agachado. La genuina reacción de la perrita conmovió en las redes sociales y, a modo de broma, algunos seguidores describieron la felicidad del animal como una traición para con su dueña. “Ni Judas se animó a tanto”, dijeron irónicamente.

Aunque algunos comentarios dudaron de la casualidad del encuentro, porque la joven estaba grabando la situación de antemano, toda suspicacia quedó en segundo plano ante la reacción de la fiel compañera que nunca dejó de recordar al joven, a pesar del paso de los meses.

“Vuelvan por el bien de la criatura”, “Estamos todos de acuerdo que lo más doloroso de dejar una relación es alejarse de las mascotas ¿verdad?”, “Será tu ex, no el mío, habrá dicho”, “Ellos nunca olvidan y no tienen la culpa”, “La traición, hermana”, “Deberían volver, háganlo por ella, por esa hermosa perrita”, fueron algunos de los cientos de comentarios que cuestión de horas reunió la publicación.