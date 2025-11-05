Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop: tras el especial de 40 años, se queda al frente del «Ranking»

Mario Pergolini regresó a Rock & Pop y se queda definitivamente. La leyenda de la radio, que había sido invitado para un programa especial el domingo pasado por los 40 años de la emisora, volverá a ser el conductor permanente del clásico «Ranking Rock & Pop».

Mario Pergolini confirmó su regreso a Rock & Pop como conductor del Ranking

Calificada como «la noticia radial de los últimos años», que se suma a la reciente vuelta de Pergolini a la televisión, la confirmación marca el regreso de una de sus figuras históricas a la emisora.

Según se informó, Pergolini estará al mando de la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por los oyentes todos los domingos desde las 10 de la mañana.

«Con su reconocida pasión por el rock y una forma única de contar la música, Pergolini imprime ritmo, contexto y mirada crítica a un clásico de la radio moderna: historias detrás de cada hit, anécdotas, sorpresas, estadísticas y la adrenalina de descubrir qué tema llega al #1 cada semana», destacó la emisora en un comunicado.

El regreso ocurre en el marco de los 40 años de Rock & Pop. La mecánica para el ranking requiere que los oyentes voten en los canales oficiales de la radio.

Cómo escuchar el «Ranking Rock & Pop» con Mario Pergolini