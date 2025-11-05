Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop: tras el especial de 40 años, se queda al frente del «Ranking»
Tras el éxito del programa por los 40 años, Mario Pergolini vuelve a ser el conductor oficial del “Ranking Rock & Pop”. Se lo podrá escuchar todos los domingos.
Mario Pergolini regresó a Rock & Pop y se queda definitivamente. La leyenda de la radio, que había sido invitado para un programa especial el domingo pasado por los 40 años de la emisora, volverá a ser el conductor permanente del clásico «Ranking Rock & Pop».
Calificada como «la noticia radial de los últimos años», que se suma a la reciente vuelta de Pergolini a la televisión, la confirmación marca el regreso de una de sus figuras históricas a la emisora.
Según se informó, Pergolini estará al mando de la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por los oyentes todos los domingos desde las 10 de la mañana.
«Con su reconocida pasión por el rock y una forma única de contar la música, Pergolini imprime ritmo, contexto y mirada crítica a un clásico de la radio moderna: historias detrás de cada hit, anécdotas, sorpresas, estadísticas y la adrenalina de descubrir qué tema llega al #1 cada semana», destacó la emisora en un comunicado.
El regreso ocurre en el marco de los 40 años de Rock & Pop. La mecánica para el ranking requiere que los oyentes voten en los canales oficiales de la radio.
Cómo escuchar el «Ranking Rock & Pop» con Mario Pergolini
- Cuándo: Todos los domingos a las 10:00.
- Dónde: En la 95.9 FM (AMBA) y en streaming a través de los canales digitales de la emisora.
- Cómo votar: Las votaciones se habilitan cada semana en las plataformas y redes oficiales de Rock & Pop.
