Mario Pergolini se animó a bailar con José María Listorti en El Trece y causó furor

José María Listorti acudió como invitado a “Otro día perdido”, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece. Juntos protagonizaron un divertido momento cuando el conductor se animó a aprender los pasos de baile característicos del humorista.

“Recordemos que bailando también sos bastante malo”, le dijo Pergolini, pero Listorti lo desafió a hace runos pasos y le respondió: “Es muy difícil bailar como yo. Ni los mejores bailarines logran hacerlo”.

Mario Pergolini se olvidó del rock y bailó al ritmo de José María Listorti

El conductor le siguió la corriente y bailó los míticos pasos de Listorti. “Vamos a empezar con lo fácil, que es movimiento de cadera, así, cadera, despacito. Más sensual, más sensual. Después hacemos uno que es el Travolta, que este me encanta, que es así”, le indicó el humorista, que saltó a la popularidad de la mano de Marcelo Tinelli, el gran rival televisivo de Pergolini.

“Después tenés este que me gusta, que es tipo Bandana. Luego el ‘péndulo’. Y por último… ‘el pajarito’. Vamos”, continuó indicando José María, mientras Pergolini lo imitaba.

“Como te pasaste el rock por los huevos”, le dijo Agustín “Rada” Aristarán, al verlo hacer todos los pasos que propuso Listorti.