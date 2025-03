Este 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Martín Di Salvo, más conocido como “Coscu”, compartió una reflexión sobre el impacto que la Dictadura Militar argentina dejó en su familia. El reconocido streamer relató cómo la desaparición de su tío, Pedro Alfredo Di Salvo, sigue marcando la vida de su mamá y la de su familia hasta el día de hoy.

La reflexión de Coscu por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: “No negocio a mi mamá llorando”

Mamá tu lucha es mi lucha.

Te arrebataron a tu hermano, pero criaste a un hijo con memoria y con huevos para nunca dejar de contarla. pic.twitter.com/hQkw2HZ3FB — Coscu (@Martinpdisalvo) March 24, 2025

Coscu explicó que su tío fue secuestrado durante la Dictadura que comenzó con el golpe de Estado de 1976, por “pensar distinto”. Describió cómo su abuela buscaba incansablemente a Pedro, marchando en las plazas junto a otras Madres y Abuelas, a pesar del riesgo de ser también desaparecida. “Mi abuela lo buscaba y marchaba en las plazas para que aparezcan aun sabiendo que también podían desaparecer”, expresó.

El streamer también hizo hincapié en la importancia de no olvidar y de asumir esa historia familiar como parte de su identidad. “Me daría mucha vergüenza ir a una reunión familiar y no estar haciéndome cargo de que tengo un tío desaparecido. Que me pregunten y decir ‘no quiero separar a mi público, no quiero perder viewers’. No se tiene que olvidar nunca”, afirmó con contundencia. Para él, hablar de este tema no es una opción, sino un deber: “Cada vez que yo pueda hablar, lo voy a hacer con orgullo. Y si a mí me quieren decir que soy un zurdo o lo que sea, me da igual”.

¿Quién era Pedro Alfredo Di Salvo, el tío desaparecido de Coscu?

Pedro Alfredo Di Salvo era el hermano de la madre de Coscu y un joven apasionado por el deporte. Jugaba al vóley en el club Estudiantes de La Plata y, según las palabras del streamer, “era un tipo super deportista, super sano”. Sin embargo, su vida fue truncada en un episodio que aún resuena en la memoria familiar. “Le fueron a las dos de la mañana a la casa y a la fuerza lo sacaron. Le dijeron ‘vos pensás distinto’ y se lo llevaron a un lugar que nadie sabe cuál fue y nunca más lo vieron”, relató Coscu.

El club Estudiantes de La Plata realizó un material audiovisual por el día de la memoria en el que aparece el nombre de Alfredo, entre otros tantos desaparecidos que desarrollaban tareas en el club.