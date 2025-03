Marchan por el 24 de Marzo en Buenos Aires: «Luchamos para restituir la identidad», dijo Estela de Carlotto

Columnas de manifestantes mayormente pertenecientes a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, y partidos políticos comenzaron a marchar pasadas las 14 de este lunes hacia la Plaza de Mayo, en una nueva conmemoración del Día de la Memoria, a 49 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Frente a la Casa Rosada, tendrá lugar el acto central de la movilización en la que, según Infobae, se leerá un documento conjunto con la tradicional consigna de «Memoria, Verdad y Justicia» como hilo conductor.

El texto, dijo el mismo medio, también incluiría críticas al actual gobierno, sobre todo, por su programa económico, la llamada «batalla cultural» para responsabilizar a los grupos guerrilleros de los 70 y también el ajuste a las dependencias estatales, como la secretaría de Derechos Humanos.

Las centrales sindicales CGT y CTA también participan en la movilización de este lunes en Buenos Aires. Si bien el acto principal incluirá la lectura de un documento, sectores de izquierda leerán un texto propio más tarde en Plaza de Mayo.

Marchan por el 24 de Marzo en Buenos Aires: la primera oradora es Estela de Carlotto

La primera oradora es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

«Luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad se sigue cometiendo. No solo la siguen sufriendo los nietos y nietas que no han sido restituidos, también sus hijos e hijas perpetuando la falsa geneología impuesta por el terrorismo de Estado. Sus familias legítimas que los buscan hace más de cuatro décadas tienen derecho a la verdad y al reencuentro. El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas. Pedimos a quienes tengan información para aportar que se animen a acercarse», expresó la referente de los Derechos Humanos.

En ese sentido, remarcó: «En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos. Hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y de una nieta que nunca habían sospechado de su origen. Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos a todos. Nunca es tarde».

«#Ahora en Av. de Mayo y Tacuarí, en breve marchamos #Abuelas y organismos de #DerechosHumanos hacia la Plaza de Mayo para decir bien fuerte #Son30Mil #FueGenocidio #NuncaMasEsNuncaMas», escribieron desde la cuenta oficial de X de las Abuelas de Plaza de Mayo.

De acuerdo a la agencia NA, la de este lunes será la primera movilización en 19 años en la que organismos de derechos humanos y partidos políticos marcharán unidos, en un contexto de hostilidad por parte de la administración de Javier Milei.

24 de Marzo: el polémico video del Gobierno en el inicio del Día de la Memoria

Cuando apenas comenzaba la jornada de este lunes, el Gobierno publicó en redes un video sobre su versión de lo acontecido en la última dictadura militar, centrándose en los casos de violencia achacados a los grupos armados de entonces, como el ERP y Montoneros, antes que en las víctimas denunciadas del terrorismo de Estado.

La línea narrativa de la Casa Rosada sumó más tarde otra grabación del vocero presidencial Manuel Adorni, para anunciar la desclasificación total de los archivos vinculados con el accionar militar en la dictadura, así como también de aquella documentación referida a cualquier otro periodo, pero vinculada a las fuerzas armadas.

El portavoz comunicó además la decisión del presidente de declarar como delito de lesa humanidad el crimen del capitán Viola y su familia.