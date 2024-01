La Renga y Divididos en Racing: los temas que tocaron y la reacción del público

La Renga invitó a Divididos a cantar en el último recital que hizo la banda en Racing. Juntos interpretaron “La balada del diablo y la muerte”, “Ala Delta” y “Hey hey my my”. Los fanáticos enloquecieron con el histórico encuentro.

En un primer momento Ricardo Mollo y Chizzo Nápoli interpretaron «La balada del diablo y la muerte». Luego Chizzo invitó a todos los integrantes de Divididos: “Como en su momento ellos nos dieron los instrumentos, acá están los Divididos completos”.

En el estadio de Racing se vivió una verdadera fiesta. En redes sociales los fanáticos también celebraron el encuentro de las emblemáticas bandas de rock arriba del escenario.

Se trató de una «devolución de gentileza» ya que el año pasado- en el marco de los 35 años de Divididos- Mollo había invitado a la banda de Chizzo para interpretar un tema en Vélez.

El encuentro aquella vez había sido calificado como un «acto de justicia» por la negativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que le negaba a la banda de Mataderos presentarse en Capital.

Dos Bateristas, dos bajintas, dos guitarras. La Renga + Divididos . El rock and roll no morirá jamás pic.twitter.com/4qYtO5nbAL

Estuvo Divididos con La Renga y no estuve ahí. Dolor. pic.twitter.com/OCTcBG40qT

CÓMO VAN A TOCAR HEY HEY MY MY LA RENGA Y DIVIDIDOS TODOS JUNTOS Y NO ESTOY AHÍ pic.twitter.com/AKlH65cYyX