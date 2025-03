La revelación de Luciana Martínez sobre su estadía en Gran Hermano: “Nunca había pasado tanto tiempo siendo …” 

Luciana Martínez, una de las participantes más queridas de la última edición de Gran Hermano, visitó el estudio de LAM y compartió detalles de su vida, su paso por el reality y los desafíos que enfrentó en su camino hacia la autenticidad. “Nunca había pasado tanto tiempo siendo Luciana”, confesó la joven, dejando entrever cómo el programa marcó un antes y un después en su vida.

Luciana Martínez reveló detalles de cómo era su vida antes de ingresar a Gran Hermano

Su mamá, Marta, no pudo ocultar su emoción al hablar de la experiencia. “Fue emocionante y no sabíamos que entraba. Veía Gran Hermano siempre, pero nunca pensé que mi hija iba a estar ahí”, relató. Con la voz cargada de orgullo, agregó: “Estoy orgullosa de ella. La quiero con toda el alma. Hijita, estoy orgullosa de vos”.

Sin embargo, Marta también aprovechó para cuestionar a Petrona y Lourdes, dos excompañeras de Luciana en la casa, por los comentarios que hicieron sobre el cuerpo de su hija, algo que no pasó desapercibido para la familia.

Luciana, por su parte, habló sobre cómo el reality le dio el empujón que necesitaba para cumplir un sueño largamente postergado. “Soñaba estar en la tele, pero nunca me atreví. En Gran Hermano sentí la protección para abrir esa puerta”, explicó. Con su historia, espera inspirar a otros: “Espero que muchos o muchas más se atrevan a cambiar su vida”.

El hermano de Luciana también se sumó a las palabras de apoyo: “Ella es tal cual como se muestra, con un corazón grande. Lu tiene que impulsar a muchas personas que quieran cambiar. Somos conscientes de que sufrió mucho, pero sabe que tiene siete hermanos que la van a defender siempre”. Su testimonio refleja el respaldo incondicional de una familia unida frente a las adversidades.

💗 LUCIANA SE REENCUENTRA CON SU FAMILIA A LA DISTANCIA



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/hGId5RriSM — América TV (@AmericaTV) March 27, 2025

Luciana Martínez reveló cuándo comenzó a sentir que era una mujer trans

Sobre su identidad de género, Luciana se sinceró: “Estaba en el jardín y sabía que me gustaba el otro género. En la adolescencia fue cuando más me atreví”. Sin embargo, admitió que no fue fácil: “Hacer una doble vida era difícil. Llevaba en la valija dos prendas, una para Jorge y otra para Luciana”. Su paso por Gran Hermano le permitió vivir plenamente como Luciana durante cuatro meses, algo inédito para ella. “Como máximo, había pasado un mes siendo Luciana y volvía a ser Jorge. Ahora aparecieron los malestares”, confesó, aludiendo a las tensiones físicas y emocionales de sostener esa transición por tanto tiempo.

Mirando hacia el futuro, Luciana tiene claro lo que quiere: “Me gustaría continuar con la danza, pero también hacer actuación y moda”. Además, reveló uno de sus grandes objetivos al entrar al reality: “Quería ganar para darles un salón a mis alumnos de danza”.