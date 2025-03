Giuliano Vaschetto de Gran Hermano sufrió un accidente que lo obligó a operarse: «Eso que todos están pensando» 

Giuliano Vaschetto, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe), fue operado de urgencia en las últimas horas y grabó un video para llevar tranquilidad a sus seguidores revelando lo que le pasó.

Qué le pasó a Giuliano Vaschetto que tuvo que operarse de urgencia

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Nano compartió: «Estoy perfecto, no me pasó nada grave. Vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Me operé eso que todos están pensando».

Minutos más tarde, su pareja Jenifer Lauría se contactó con All Access dio detalles de lo ocurrido: «Tuvo un accidente, se le cortó el frenillo. Veníamos mal, le dolía mucho y, por eso, se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez».

Además, dio a conocer cuánto tiempo deberá hacer reposo y se mostró irónica al respecto: «Ahora le dan el alta y va a tener 20 días de recuperación, que hijos de mil, me quiero matar».