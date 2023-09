La salud de Jorge Lanata: Elba Marcovecchio habló de cómo está el periodista

La abogada Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata, regresó hoy al programa DDM, de América Tv, conducido por Mariana Fabbiani, donde forma parte del panel y habló de la salud del periodista.

Marcovecchio aseguró que en breve, Lanata sale de la clínica y vuelve a la tele.

Fabbiani le dio la bienvenida a la abogada, que se ausentó más de diez días para acompañar a Lanata en una internación que llevó más tiempo del esperado.

El motivo de la internación de Jorge Lanata: una infección urinaria

Elba dijo que Lanata ya está bien y que «muy pronto volverá a estar en pantalla. Fui internado por una infección urinaria y por el hecho de ser un paciente trasplantado (de riñón) los cuidados fueron intensivos». Incluso de lo poco que se dijo sobre su estadía en la clínica, se supo que estuvo en terapia y sedado.

Por su parte, Andrea Taboada, le consultó si el periodista había dejado de fumar. Marcovecchio dijo que «Jorge ha dejado de fumar un mes y medio o dos. Cuando quiso lo dejó. Sí es cierto que está fumando menos. No claudico ante la idea de que deje el cigarrillo. No lo necesita», dijo su mujer.

Por su parte, Mariana Fabbiani recordó una historia que Jorge Lanata le había contado en una oportunidad en que le dijo que dejara de fumar, especialmente luego de ser trasplantado. «Una vez me dijo que en cada internación que había tenido había logrado fumar en la clínica».

Ante ese recuerdo le preguntaron a Elba si no había intentado someterse a algún tratamiento y le mujer respondió: «Sí, pero no son los tratamientos es la voluntad. Se cuida mucho, no toma, come sano, hace kinesiología todos los días. Pero el vicio no lo puede dejar»