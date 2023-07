La salud de Wanda Nara: Maxi López llegó a la Argentina

Maxi López llegó hoy al Aeropuerto de Ezeiza, en medio del hermetismo que circula sobre la salud de Wanda Nara.

“Te roban el dinero cobrándote múltiples tickets y siempre hay retraso en las conexiones. Si pierdo el vuelo para ir a ver a mis hijos les prendo fuego Frankfurt. El que avisa no traiciona”, había escrito López en sus redes sociales.

Según trascendió, su viaje se resolvió de urgencia en las últimas horas. Esta mañana, en Ezeiza, tuvo un breve contacto con los medios que llegaron al aeropuerto.

A Maxi López se lo vio con anteojos negros, un conjunto de jogging oscuro y auriculares inalámbricos.

Hasta el momento la única persona del entorno de Wanda que habló fue su padre Andrés Nara. Luego de visitar distintos programas de televisión, el viernes estuvo invitado a Polémica en el Bar donde manifestó su preocupación por la salud de su hija.

La salud de Wanda Nara y la decisión de Intrusos

“Me llegó la información sobre lo que pasó con Wanda, me puse a averiguar y estuvo internada el miércoles por la noche en el sanatorio de Los Arcos. Obviamente, me quedé helada por los datos que me daban, así que hice una captura de pantalla y lo pasé al chat que tenemos acá en Intrusos. Nadie podía creerlo”, dijo la periodista Marcela Tauro, en representación de sus compañeros y la producción.

Luego informó que no darán ninguna información comprometedora hasta que su círculo íntimo no se exprese al respecto: “Si la familia no habló, no podemos dar el diagnóstico. Lo tienen que contar ellos. Si ella decidió que nadie hable, es por algo. Tiene que estar preocupada y ocupada en otra cosa”, cerró Tauro.