La sorpresiva despedida de Marcela Baños a la Tota Santillán, tras su muerte: «donde estés…»

La Tota Santillán fue encontrado muerto este lunes por la madrugada, en confusas condiciones, lo que ha generado diversas repercusiones en el mundo de la farándula y de la bailanta, donde era un líder indiscutido. Por eso, muchos esperaban conocer algún mensaje de Marcela Baños al respecto, otra reconocida figura del ámbito tropical. Qué dijo.

El mensaje de Marcela Baños en redes, tras la muerte de la Tota Santillán

Marcela Baños, la histórica conductora de Pasión de Sábado, se mostró conmovida por la muerte de la Tota Santillán. Por esa razón, decidió hacer una publicación personal en su cuenta de Instagram, donde dejó un sentido mensaje para despedir a su compañero de la movida tropical.

Se sabe que desde hace algunos años Baños y Santillán se habían alejado por diversas razones, a pesar de los años que compartieron juntos, motivo por el cual sorprendió que la conductora de Pasión de Sábado dejara su pésame a la familia de su colega.

“Se fue uno de los mejores conductores que tuvo la movida tropical. Donde estés, que seas feliz. QEPD. Mis condolencias a sus hijos, hermanos, familiares, amigos y a todos los que lo conocían”, escribió Baños en una historia de Instagram, acompañada de una foto en blanco y negro de Santillán.

Cómo era la relación entre Marcela Baños y la Tota Santillán

Marcela Baños y la Tota Santillán tuvieron marcadas diferencias en el pasado, cuando eran la dupla de conducción de Pasión de Sábado, lo que generó distantes tensiones entre ellos.

En 2021, un acercamiento mediático en Intrusos, cuando aún era conducido por Jorge Rial, permitió que ambos volvieran a hablar: «seguir enemistada con él no me suma y no le suma a nadie» había declarado la conductora entonces.