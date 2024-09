Murió La Tota Santillán: el duro mensaje de Fernanda Vives, expareja del productor

La muerte de La Tota Santillán sacó a la luz sus denuncias por violencia de género, especialmente por parte de la actriz Fernanda Vives, que no dudó en dar detalles frente a cámaras de lo que sufrió cuando estaba a su lado. Cansada de que la llamen para saber su opinión sobre la inesperada muerte del productor musical, Fernanda optó por publicar un video desde su cuenta de Instagram para explicar lo que siente ante esta situación que varios lamentan.

Fernanda Vives , ex pareja , habló sobre la muerte de “La Tota “ Santillán

Recordemos que Fernanda lo denunció por Violencia de Género .

“Me indigna la gente que no tiene huevos y se indigna por un muerto y hay que santificarlo “

El duro mensaje de Fernanda Vives, expareja de La Tota Santillán

“La gente políticamente correcta, la gente que no tiene huevos, que se cree que porque hay un muerto en el medio, hay que santificarlo, dignificarlo. No me parece bien. Y la verdad que me hace mal leer todo eso, así que estoy intentando leer lo menos posible, seguir con mis vacaciones con mi familia, feliz como estoy”, aseguró Fernanda Vives, expareja de La Tota Santillán, desde México, donde está terminando un viaje junto a su marido Sebastián Cobelli y sus hijos Brisa y Rocco.

“Y eso lo quería decir porque no puedo creer que haya tanta gente en el medio, soret*, que hablen como si estarían despidiendo a un ser de luz. O sea, perdón, pero eso es lo que siento. Y la verdad es que no me alegra la muerte de nadie, de nadie. No es mi manera de ser. Pero quieren saber y me están preguntando todos, como me están llamando para saber qué siento, todos los periodistas, gente que no me llamó nunca”, concluyó en su video.

Fernanda también publicó una foto señalando a Patricia Sosa y Victoria Onetto como dos de las mujeres que hicieron oídos sordos a las denuncias por violencia de género contra Santillán.

