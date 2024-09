Murió la «Tota» Santillán: la condena por violencia de género que esperaba desde 2023

Este lunes, se confirmó la muerte de la «Tota» Santillán, reconocido en el ambiente de la bailanta y un personaje polémico. En el pasado, había sido denunciado por su expareja, Fernanda Vives, por violencia de género y una presentación similar de su última esposa le significó una condena por el mismo delito. Allegados y amigos aseguraban que esta situación lo tenía afectado, dado que además tenía una restricción de acercamiento para su familia.

Por qué habían condenado a la «Tota» Santillán

Fernanda Vives había denunciado en múltiples ocasiones la violencia de la «Tota» Santillán, que sufrió durante años. Sin embargo, en 2023 fue condenado a cinco años y medio de prisión acusado de ejercer violencia de género contra su última expareja, Sol Fiasche, madre de dos de sus hijas.

Santillán fue encontrado culpable por los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones leves agravadas por haberse cometido en el marco de la pareja y por mediar violencia de género contra Fiasche y las dos niñas, Camila y Mía.

Según consta en la presentación de la expareja de la «Tota», los episodios de violencia contra ella y sus hijas se habían dado durante el período en que ambos estuvieron en pareja y se extendieron durante el transcurso de la separación, lo que fue definido como una situación de alto riesgo para ella en el marco de las pericias correspondientes.

Si bien era una condena de cumplimiento efectivo, el animador no estaba detenido dado que la sentencia aún no estaba firme y esperaba la resolución de esta.

Santillán fue condenado, también, por amenazas contra su exsuegro, el hurto de un celular de quien entonces era su contador y por amenazas coactivas agravadas por compeler a una persona a hacer abandono de su residencia habitual o de trabajo en perjuicio de una empleada de su expareja.

La fuerte denuncia de Fernanda Vives contra la «Tota» Santillán

Fernanda Vives habló el año pasado luego de que la Justicia condenara a La Tota Santillán por violencia de género. “Viví cosas terribles, pero mucho no quiero contar porque tengo una hija de 11 años» reveló la famosa entonces.

«Lamento ser la línea cronológica de una muerte anunciada, porque cuando yo hablé, los hechos ya estaban prescriptos, porque hice la denuncia en el 2019 de hechos que habían ocurrido en el 2005, pero lo hice por las chicas que estaban denunciando en ese momento. Yo creo que él (La Tota Santillán) está protegido políticamente, pueden entrar en sus redes sociales y verlo. Y creo que los medios también lo protegieron un montón. Él ya estaba procesado y le preguntaban: ‘Cómo está la Totita?’”, dijo la actriz el año pasado.

«Cada vez que me cagaba a piñas, él estaba absolutamente consciente. Por eso, yo no sabía si podía ser mamá, por ejemplo. ¡Hasta ese extremo! (…) Nosotras estamos con cadena perpetua. Te queda una cicatriz marcada adentro que no lo podés explicar. Él tenía una adicción con el juego, pero nunca lo vi drogarse. Cada vez que me cagaba a piñas no estaba borracho ni drogado, estaba absolutamente consciente. Me pegaba de todas las maneras«, había contado Vives durante una entrevista.