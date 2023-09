La sugerente indirecta de Wanda Nara luego de que L-Gante confirmó el romance: «No podés superar»

Tras permanecer más de 100 días detenido, L-Gante retomó sus compromisos laborales y le dio varias notas a la prensa. En una de ellas, confirmó los rumores y confesó que tuvo un romance con la mediática conductora Wanda Nara.

“Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara (Báez), después medio que me emocione por la fama y estuve a full”, comenzó diciendo el artista en diálogo con Vorterix. Acto seguido, el músico confesó: “Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, aclaró confirmando que con Nara fueron más que amigos.

También contó cuál fue la reacción de la empresaria cuando se enteró que estaba detenido y aclaró si estuvieron en contacto este último tiempo, ahora que ella regresó con Icardi. “No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada, pero le tengo cariño”, sostuvo.

Actualmente Wanda se encuentra en Estambul junto a su marido Mauro Icardi y sus hijos, por lo que no opinó públicamente al respecto. Aunque sí dejó varias indirectas.

Primero a través de su cuenta de TikTok, donde publicó un video en el que aparecía junto a sus hijos, y de fondo se escuchaba la siguiente estrofa de una canción.”Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”, decía el tema. Los usuarios al escucharlo lo vincularon automáticamente con L-Gante.

Acto seguido subió otro video cantando una nueva canción: “Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasás hablando de mí y no me podés superar. No me dediques estados”, dice la letra donde se la vio cantando en modo selfie. Además subió este audiovisual a sus historias de Instagram y escribió: “Que te la pasas hablando de mí, que no me podés superar”, remarcó.