La Voz Argentina: es de Viedma, se sumó al team de Luck Ra y protagonizó un blooper antes de cantar 

Las noches de La Voz Argentina siguen regalando momentos inolvidables y el miércoles 9 de julio no fue la excepción. Brandon Rivero, un joven cantante de Viedma, Río Negro, se subió al escenario con su guitarra para interpretar La gloria eres tú, de Luis Miguel, y logró conquistar nada menos que a Luck Ra, quien se dio vuelta y lo sumó a su equipo.

Su versión de la icónica canción, acompañada por su guitarra, dejó claro su talento y potencial, aunque no estuvo exenta de un blooper que nadie pasó por alto. Mientras la emoción invadía el estudio, una fuerte caída marcó la noche.

Es de Viedma, se sumó al team de Luck Ra y protagonizó un blooper antes de cantar en La Voz Argentina

Al finalizar la canción, Luck Ra no dudó en resaltar sus virtudes: “Me gusta mucho tu voz y decidí darte un voto de confianza más allá de todo. He notado algunas fallas, pero lo que también me hizo apretar el botón fue ver que tocabas la guitarra. Veo un lindo color de voz y siento que vamos a poder trabajar esas dos cosas juntos. Realmente me pone muy feliz”, expresó el coach.

¡Brandon Rivero conquistó a Luck Ra con su guitarra y corazón! 🎸



👉 Mirá #LaVozArgentina con Nicolás Occhiato por Telefe y disfrutalo también en HBO MAX 📺 pic.twitter.com/J2oMDQqj3U — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 10, 2025

Sin embargo, la tensión se convirtió rápidamente en risas cuando Lali Espósito comentó que Brandon parecía estar “contenido” durante su actuación. Fue entonces cuando el participante, todavía indignado consigo mismo, lanzó entre risas: “Me da bronca, qué pelotudo, cómo me caí”.

La confesión desató carcajadas entre los coaches y el público. Luck Ra se sintió identificado y Lali reveló lo que no se vio en cámara: “Cuando él estaba entrando, se dio un terrible palo. No lo vimos porque estábamos de espaldas”, explicó, mientras Juliana Gattas sumó que se dieron cuenta por la reacción del público.

Entre bromas, Brandon detalló: “Me hice pelota, encima me caí en cámara lenta, no podía creerlo”. Aun así, destacó su felicidad: “Estoy muy contento, Luck Ra gracias. Estoy muy enojado porque practiqué mucho tiempo y salió todo…”.

El momento quedó inmortalizado cuando, antes de despedirse, saludó a todos los entrenadores y en la pantalla de fondo se reprodujo el instante exacto de su caída, generando una nueva ronda de carcajadas.