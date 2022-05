Landriscina se quebró en La Peña de Morfi: «Me duele la Patria»

Luis Landriscina fue invitado ayer a La Peña de Morfi, el programa de Telefe que ahora es conducido por Jey Mammon. Allí se vivió un emotivo mano a mano al punto tal que el humorista de 86 años se quebró al aire.

«Me duele la Patria porque no se la nombra. Hay muchos jóvenes que saben que tienen país porque miran el DNI pero no tienen Patria. No se les explica lo que costó hacer esta Patria y quienes la hicieron. Nos estamos olvidando de nuestros próceres. No los nombramos y no sentimos las canciones patrias para homenajearlos», dijo conmovido.

Sin embargo en otro tramo de la entrevista se mostró optimista: «Hay una cosa que conseguimos que es que se enseñe folclore en las escuelas públicas del país. Para el 2024 estará en todas las provincias», aseguró. Luego de la sentida charla, Landriscina se unió al músico Antonio Tarragó Ros para un gran musical.

Un lujo en #LaPeña ☺️ El gran Luis Landriscina junto a Antonio Tarragó Ros en un musical imperdible 🙌 pic.twitter.com/1bl8vYlZ3p — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) May 8, 2022