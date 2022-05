Qué pasa entre Jey Mammon y Jesica Cirio, en la conducción de «La Peña de Morfi»

Luego de una breve salida del aire, en medio de la muerte del periodista Gerardo Rozín y el ida y vuelta de nombres para hacerse cargo de la conducción, «La Peña de Morfi» volvió a ocupar su tradicional espacio de domingo al mediodía en Telefe.

Si bien la ausencia de Rozín es marcada, ya que él además era productor de la emisión, Jey Mammon se hizo cargo del programa y ha recibido muy buenos comentarios al asumir ese rol.

Este domingo, la acción del nuevo conductor ante la pantalla fue nuevamente muy comentada en redes sociales, con elogios pero también con el llamado de atención de que habría «cierta incomodidad» entre los conductores, ya que el rol es compartido con la modelo Jesica Cirio.

Algunas de las opiniones vertidas en redes.

Me gusta este Jey Mammón en #LaPeñaDeMorfi . Siendo malo, correria a la Cirio un poco, la verdad. Y realzaría mas a Jey. Siendo muy malo, la sacaría directamente pero bueh ajaja. pic.twitter.com/WBAXzlhf2c

Cuando reemplazarán a jesica cirio de #LaPenaDeMorfi no tiene gracia, ni expresión. Solo se ríe para acompañar algo pero no suma. Jey mammon un genio.

#LaPenaDeMorfi trate de ver el programa por @JEYMAMMON pq la verdad me gusta mucho su forma de hacer las cosas, pero Cirio es tan infumable, está en un cumple eterno, en su cabeza tiene que creer que es graciosa o que se ve bien

Me encanta @JEYMAMMON en #LaPenaDeMorfi . Lástima que la Cirio está atornillada y no la sacan de ahí. Hasta cambia de cara para ver si no notamos su presencia, pero con esa voz y a los gritos, es imposible.