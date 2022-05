Las respuestas del Chino Darín sobre Úrsula Corberó que se hicieron virales

En las últimas horas se han viralizado las declaraciones de Ricardo «Chino» Darín hablando sobre su pareja Úrsula Corberó, conocida mundialmente por interpretar a Tokio, en La Casa de Papel. Sus respuestas fueron durante la entrega de los Premios Platino 2022, en España.

Al ser preguntado por los periodistas qué es lo que más le gusta de España, el actor argentino respondió: «Mi mujer».

Luego aclaró: «Es posesivo tal vez. No es tan bueno. Pero me preguntas qué es lo que más me gusta. Mi compañera (Úrsula)».

También la elogió por su presente profesional. «Me parece que si la defino la limitó. Le está yendo increíble y se lo merece. Estoy muy orgullosa de ella», dijo Darín. No descartó volver a participar juntos de algún trabajo actoral.

También le preguntaron si había planes de boda. «No hace falta», expresó entre risas.

