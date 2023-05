Lionel Scaloni y una inesperada reflexión sobre las estrellas en la camiseta de la Selección

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, volvió a hablar sobre el título que logró su equipo en el Mundial de Qatar 2022 y dejó una inesperada reflexión sobre las estrellas en la camiseta.

“¿Si soy de mirar la tercera estrellita? No, ja. De hecho mis hijos creo que tienen camiseta y a veces cuando van a jugar al fútbol afuera, cuando busco una en el armario y se las llevo, me dicen ‘pero esta no es la que tiene la tercera’. Está bueno, pero soy incapaz de pensar continuamente en eso. Para mí tiene la misma validez, con que tenga la celeste y blanca y el escudo, ya está”, reveló el entrenador argentino en un adelanto de una entrevista de DSports.

Igualmente, esta idea sobre las camisetas no hace que le quite mérito a la gran gesta conseguida el 18 de diciembre de 2022. «Reconozco que te llena de orgullo haber puesto otra vez a Argentina en los niveles en los que siempre estuvo. Porque no hay dudas de que siempre estuvo, y con esto hay que hacer entender que la dificultad es máxima. Siempre estuvimos al máximo nivel, pero hacía rato que no ganábamos. Eso no significaba que no teníamos el nivel”, recalcó Scaloni.

Antes de finalizar el tema, agregó una recomendación para los fanáticos de la Selección nacional: «Por diferentes motivos no se ganó y lamentablemente en 2014, 2015 y 2016 fueron por motivos… nada, nada. Eso implica entender que estamos al nivel, pero que a lo mejor pueden pasar otra vez tantos años, así que disfrutemos”.

Lionel Scaloni volvió a Qatar

Tras los Premios Laureus, donde la Selección Argentina fue elegida como el mejor equipo 2022, Scaloni volvió a viajar a Qatar para participar del Congreso Mundial de Entrenadores de la FIFA. Compartió el evento con los otros 31 técnicos que fueron parte de la Copa del Mundo y la particularidad es que el argentino estuvo al lado de Didier Deschamps, a quien derrotó en la final.

Cuando, en contacto con la prensa local, le preguntaron entre la histórica comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi, el entrenador fue claro: “Leo siempre será el mejor de todos”. Además destacó el trabajo de Arabia Saudita, el único equipo que lo derrotó en Qatar, el nivel de Bono, arquero de Marruecos, y la calidad de Neymar.

Por otra parte, Scaloni propuso modificar los horarios para los partidos de Eliminatorias Conmebol. «Hay unos temas que hemos tocado acá en el foro de la FIFA. Más allá de la altura -por la localía de Bolivia- está el horario también, habría que poner un horario unificado, es algo que tendríamos que mejorarlo», reconoció.

«Que en toda Sudamérica se juegue a una hora que proponga la FIFA o Conmebol y que ese horario sea el horario del país: a las 9 de la noche en Bolivia o 9 de la noche donde sea. No se puede jugar a una hora que le convenga solo a un equipo«, explicó.

Sucede, por ejemplo, que en Bolivia los partidos que juega el seleccionado local arrancan a las cuatro de la tarde, mientras que en otro caso, Colombia suele jugar en Barranquilla a las seis de la tarde. «Creo que eso es mejorable, pero ha pasado siempre», cerró el entrenador de la Selección Argentina respecto del cronograma de partidos en Eliminatorias Sudamericanas.

NA