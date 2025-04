Lizy Tagliani en LAM tras las acusaciones de Viviana Canosa: “No tengo nada que ocultar, jamás estuve con un menor”

En medio del escándalo desatado por la denuncia de Viviana Canosa sobre una supuesta red de pedofilia, Lizy Tagliani realizó un contundente descargo en el programa LAM (América TV), donde expresó su profunda tristeza y aseguró que no tiene nada que ver con las graves acusaciones en su contra. Visiblemente afectada, la conductora de La Peña de Morfi afirmó: “Estoy muy triste y muy angustiada, pero muy segura con lo que voy a decir. Jamás en mi vida estuve con una persona menor de edad”.

Qué dijo Lizy Tagliani en LAM tras las acusaciones de Viviana Canosa

📢 LIZY TAGLIANI CUENTA SU VERDAD



💬 "No tengo nada que ocultar"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Gs9IGFQF3j — América TV (@AmericaTV) April 18, 2025

Lizy Tagliani, quien fue incluida en la lista de nombres mencionada por Tomás Mendez y Luis Ventura, se defendió:

“No tengo nada que ocultar. Hace 40 años que tengo el mismo teléfono. Nunca nadie me llamó para preguntar si es verdad o mentira”. La actriz y humorista expresó su indignación por la facilidad con la que se lanzan acusaciones sin pruebas: “Es muy fácil decir cualquier barbaridad, no tengo nada que ver con todo lo que se me acusa. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”.

Además, Tagliani se refirió al impacto que el escándalo ha tenido en otras figuras, como Florencia Peña, quien también fue mencionada en la denuncia. “Me da bronca que Florencia tenga que estar expuesta en esta situación”, señaló. La conductora desmintió categóricamente los señalamientos en su contra, incluyendo rumores sobre robos o consumo de drogas: “Jamás en mi vida robé una cartera. Nunca en mi vida tomé una droga. Iba al boliche gay y se acercaban conmigo para ver si tenía droga, pero nunca”.

En lagrimas, Lizy Tagliani contó los abusos que sufrió cuando era niña

Lizy Tagliani compartió su dolor personal y su postura frente a los delitos de pedofilia: “Estoy a favor de penas durísimas para la pedofilia porque yo sufrí estas cosas. A mí me cagaron la vida y yo aprendí a ser una niña después de los 25 años”. La conductora reveló que, desde el primer día, se puso a disposición de la Justicia para que investigue su caso: “Desde el primer día me puse a disposición para que averigüen”.

Tagliani también aclaró que algunas de sus declaraciones en el pasado, hechas en el ámbito del humor under, pudieron ser malinterpretadas, pero enfatizó que nunca cruzó límites éticos o legales: “He dicho barbaridades en el under, pero el under es a través del humor. El under es decir que no soy una mina y que soy un tipo”.