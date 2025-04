Florencia Peña demandará a Viviana Canosa por incluirla en la denuncia sobre una presunta red de pedofilia

Florencia Peña anunció que iniciará acciones legales contra Viviana Canosa tras ser mencionada en una lista de nombres vinculada a una denuncia sobre una supuesta red de pedofilia, según lo revelado por Luis Ventura en A24. La actriz y conductora expresó su indignación y aseguró que no tomará el asunto a la ligera, calificando la acusación como una «aberración».

¿Qué dijo Florencia Peña al enterarse que está en la lista de nombres que Viviana Canosa le aportó a la fiscalía?

En diálogo con los medios, Peña fue consultada sobre si ya había contactado a su abogado. “Sí, obvio. Ustedes saben que yo las cosas me las tomo con humor, pero esto no. No me lo puedo tomar como la aberración que es”, respondió visiblemente afectada. Florencia Peña enfatizó su postura: “Yo no jorobo con nadie. Soy una laburante que siempre dejé laburar a la gente”.

Los nombres de la denuncia de Viviana Canosa mencionados por Luis Ventura

Lizy Tagliani , conductora de La Peña de Morfi, quien ya había sido señalada públicamente por Canosa en relación con acusaciones de robo y supuestos vínculos con casos más graves.

, conductora de La Peña de Morfi, quien ya había sido señalada públicamente por Canosa en relación con acusaciones de robo y supuestos vínculos con casos más graves. Damián Betular , reconocido jurado de MasterChef y figura de la televisión.

, reconocido jurado de MasterChef y figura de la televisión. Humberto Tortonese , humorista conocido por su cercanía a figuras como Susana Giménez y Moria Casán.

, humorista conocido por su cercanía a figuras como Susana Giménez y Moria Casán. Elizabeth «Negra» Vernaci , icónica locutora y presentadora.

, icónica locutora y presentadora. Florencia Peña, actriz y conductora de renombre.

Además, Ventura hizo referencia a dos personas cuya identidad no reveló: un periodista de espectáculos y un gerente de un canal líder de televisión, lo que añadió un halo de misterio y especulación al caso. Al ser consultado sobre si la panelista Costa figuraba en la lista, Ventura aclaró que no estaba incluida.