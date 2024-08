Lizy Tagliani habló sobre el escándalo entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández: «Estoy sorprendida»

Tras conocerse dos vídeos donde Alberto Fernández y Tamara Pettinato mantienen una conversación intima y romantica en el despacho presidencial, Lizy Tagliani, la reconocida humorista amiga de la involucrada, habló al respecto. La difunsión de las imagenes se dio en el marco de la denuncia que efectuó Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente.

Lizy Tagliani se refirió al escándalo entre Pettinato y Fernández: «Hay que estar en ese lugar…»

En diálogo con LAM, la conductora de La Peña de Morfi, Lizy Tagliani, habló sobre el escándalo que la involucra varios encuentros entre su amiga, Tamara Pettinato y el expresidente Alberto Fernández, en el despacho presidencial.

“Me acabo de enterar acá en la radio. Tamara es amiga, yo no sabía nada, desconocía totalmente todo. La verdad es que primero me gustaría informarme antes de dar una opinión, pero no tengo ninguna información” dijo la humorista, cautelosa. “Estoy sorprendida. Ella ha venido con su pareja a mi casamiento, siempre la vi bien» contó.

«No tengo un vínculo de estar, yo no conozco su casa, ella no conoce la mía, pero me cae súper y siempre la he acompañado con algún mensajito como a mucha gente, cuando veo que alguien por ahí no la está pasando bien, me gusta decir algunas palabras” expresó Lizy.

“Cada persona tiene una personalidad diferente y es lo que más hay que respetar. Hay que estar en ese lugar para saber qué pasa, aparte la familia y todo eso, responder a eso, cuidarse” continuó.

“Es una situación difícil, no me gustaría estar en su lugar y, para eso, también hay que hacer cosas para no estar en su lugar. Por supuesto, que sea lo mejorr, que se solucione y que todo termine de la mejor manera posible” concluyó Tagliani. Por su parte, Tamara ha mantenido el silencio desde que se conocieron los vídeos.