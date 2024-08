Sebastián Nebot, el marido de Lizy Tagliani, habló sobre la adopción de su hijo: ¿Cuántos años tiene Tati?

Hace unos días Lizy Tagliani confirmó que se había convertido en madre al adoptar a un niño junto a su marido Sebastián Nebot. Sebastián Nebot habló sobre la adopción y dio conmovedores detalles.

Sebastián Nebot habló de la adopción: «Son procesos donde hay que esperar»

«La verdad que estamos muy emocionados, son días muy intensos, muy lindos. Estamos felices, pero estamos muy revolucionados, realmente acomodándonos con todo, poco a poco incorporando a Tati a la familia», expresó el marido de la artista en A la Barbarossa (Telefe).

«Se dió mutuamente entre él y nosotros, nos vinculamos muy bien, fue rápido… Estuvimos en una lista con varias familias y distintos pasos para cumplir, son procesos donde hay que esperar«, detalló sobre el proceso de vinculación con el menor.

«Cuando me llamaron estaba super emocionado, no sabes que preguntar en ese momento. Automáticamente la llamé a Lizy y no me atendía, le mandé mensaje por whatsapp… No lo podíamos creer, todo el proceso es hermoso», agregó.

Sobre el primer encuentro con su hijo, Sebastián Nebot expresó con emoción: «El primer momento es muy fuerte, uno no sabe qué hacer, no sabes si correr, abrazarlo, llorar, el trabajo de todo el equipo fue excelente, prepararon toda la situación para que saliera lo mejor posible… Es un niño increíble«.

Cuántos años tiene el hijo de Lizy Tagliani

En el programa de Yuyito González, analizaron detalles que delatan la edad del hijo de Lizy. “Vemos una cortina, muchos juguetes, no hay una cuna tipo corralito y hay un triciclo. El cochecito ese que tiene ahí es más o menos para un chiquito de dos o tres años”, dijo la conductora.

A su vez, Pochi teorizó de cuántos años tendría el hijo de la conductora de La Peña de Morfi: “No tiene camita chiquita, me da que es un niño grande, capaz que tiene cuatro o cinco años y le pusieron esa cama más grande para que esté más cómodo”.

Con información de Paparazzi y Exitoína