A menos de tres meses de que Mirtha Legrand cumpla 100 años, su futuro televisivo volvió a quedar en el centro de la escena. Las versiones sobre una posible salida de El Trece ahora alcanzan también a los preparativos para celebrar una de las fechas más importantes de su vida.

En las últimas horas, Marina Calabró reveló en PrimiciasYa, por América TV, un mensaje proveniente del círculo cercano de la conductora que expuso el malestar con las autoridades del canal.

Los 100 años de Mirtha Legrand: por qué el festejo en El Trece está en duda

La histórica conductora cumplirá 100 años el próximo 23 de febrero de 2027, una fecha que genera enormes expectativas en la televisión argentina.

Si bien Adrián Suar había manifestado públicamente su deseo de que la diva celebrara su centenario en la pantalla de El Trece, la información que trascendió en las últimas horas planteó un escenario diferente.

Según el mensaje difundido por Calabró, será la propia Mirtha quien evalúe las propuestas de los canales interesados en transmitir la celebración, teniendo en cuenta tanto las condiciones económicas como las características del evento.

De esta manera, el esperado homenaje televisivo no estaría garantizado en la señal que actualmente transmite sus programas.

La polémica ausencia de Mirtha Legrand que reavivó los rumores

Uno de los episodios que habría profundizado el malestar fue la ausencia de la conductora en la reciente campaña promocional de El Trece, destinada a anunciar sus transmisiones en calidad 4K.

La situación llamó la atención debido a la presencia de otras figuras de la emisora y a la extensa trayectoria de la diva en el canal.

Desde El Trece explicaron que no habían podido realizar con Mirtha la producción necesaria para incorporar su imagen a la campaña y que prefirieron no forzar su participación.

¿Mirtha Legrand y Juana Viale podrían desembarcar en Telefe?

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre el interés de Telefe en sumar a Mirtha Legrand, Juana Viale y las producciones de StoryLab, la empresa encabezada por Nacho Viale.

Uno de los puntos centrales de las conversaciones estaría relacionado con la posibilidad de conseguir mayores espacios dentro de la programación para desarrollar nuevos contenidos.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre un cambio de canal. Sin embargo, las negociaciones mantienen abierta la posibilidad de importantes movimientos en la televisión argentina de cara a 2027.

Mientras tanto, el lugar y el formato en el que Mirtha celebrará sus 100 años continúan siendo una incógnita.