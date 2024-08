El Indio Solari reapareció en redes: la foto que se volvió viral y muestra cómo está hoy

El Indio Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, generó una enorme sorpresa entre sus fanáticos luego de compartir en sus redes sociales una foto que se ha hecho viral. Fue la reaparición del artista en las plataformas, luego del diagnóstico de Parkinson que recibió en 2016.

La foto viral que se volvió viral

Resulta que el músico publicó una foto en su cuenta de Instagram @indiosolarioficial y la imagen se volvió viral.

Según información de la revista Gente, el exlíder de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota” había causado conmoción en febrero de 2023 cuando tuvo que confirmar lo que ya se venía rumoreando: que la despedida de la música era definitiva por el estado avanzado de su enfermedad.

“Desgraciadamente, para mí, para mi gusto, el Parkinson va progresando. Pero bueno, es lo que hay y hay que presentarle batalla”, comenzó diciendo en ese momento el cantante, durante una entrevista.

En ese mismo hilo, el Indio Solari aseguró: “En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad -más allá de lo que yo te quiera contar porque no quiero transformar en una cosa crítica-, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y yo me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal que me tiene… No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, dijo Indio.