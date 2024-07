Chano Charpentier aseguró que Tini Stoessel lo ayudó «a resucitar»

El cantante Santiago «Chano» Moreno Charpentier sorprendió a sus fanáticos al tuitear la letra de «Miénteme» canción de María Becerra y Tini Stoessel. Rápidamente los «biónicos» (fanáticos de Tan Bionica) especularon que se trataba de una nueva colaboración.

Porfa miénteme y haz lo que tú quieras conmigo — CHANO (@CHANOTB) June 29, 2024

Sin embargo, el músico aclaró que no lanzará una canción con las cantantes y contó el rol particular que tuvo ese tema durante su última internación, en febrero del 2023.

«Me acordé de cuando resucité»: Chano recordó su última internación

«Porfa miénteme y haz lo que tú quieras conmigo» escribió Moreno Charpentier en su cuenta de X (Twitter). El tuit forma parte de «Mienteme» canción interpretada por Tini Stoessel y María Becerra, uno de los mayores hits de la carrera de ambas. Rápidamente el tuit tuvo muchísimas interacciones, acumulando por ahora 1 millón de reproducciones.

Debido a ello los fanáticos se emocionaron al imaginar una colaboración entre los 3 artistas. Sin embargo, la emoción duró poco, ya que Chano lo desmintió compartiendo una curiosa anécdota. «¿Se viene ft con Tini?» consultó un usuario.

No. Solamente recordé un momento muy lindo de cuando estuve internado después del episodio que ustedes ya saben . Había un enfermero que me ponía música y siempre bailábamos esa canción . Ayer me sentí muy vivo y me acordé de esa vez que resucité https://t.co/FBXrvL1ZjV — CHANO (@CHANOTB) June 30, 2024

«No. Solamente recordé un momento muy lindo de cuando estuve internado después del episodio que ustedes ya saben» escribió el intérprete de «Obsesionario en LA mayor», probablemente haciendo referencia al episodio que lo dejó hospitalizado en febrero del 2023.

«Había un enfermero que me ponía música y siempre bailábamos esa canción. Ayer me sentí muy vivo y me acordé de esa vez que resucité» concluyó el tuit Charpentier. Además de contestar esa pregunta, el cantante adelantó que se viene en su carrera y la de Tan Biónica en los próximos meses.

La banda pop tocará en 6 fechas en el Movistar Arena, pasará por España y concluirá la gira con 3 recitales en la ciudad de Rosario. Chano aseguró que después del fin de gira se viene «una nueva etapa» y contestó a la pregunta de si se viene un nuevo disco con «Siempre que termina algo empieza otra cosa».

Sin embargo, el artista no aclaró si lanzará música de forma solista o junto con Tan Biónica.