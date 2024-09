Darío Barassi abandona ‘Ahora Caigo’: ¿Quién será su el nuevo conductor?

Darío Barassi enfrentó las consultas sobre su estado de salud y su continuidad en el programa de juegos ‘Ahora caigo’ que se trasmite en El trece. Asimismo, confirmo que dejara el proyecto y adelantó a quien le deja a cargo la conducción del programa.

Darío Barassi se va de «Ahora Caigo»: los motivos

«Me metí en el último posteo que hice, haciéndome el sexy para ver cuáles eran sus comentarios y noté que muchos están preocupados por mi salud, así que voy a hacer un par de historias contándoles todo», comenzó el conductor.

«‘¿Por qué te vas del programa? ¿Por qué te va a reemplazar el Chino (Leunis)?’, preguntan muchos seguidores míos, y les cuento: desde el día uno en que firmé contrato para Ahora caigo sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa. Es algo que el canal ya sabía y estaba consensuado«, explicó.

«Lo que hicimos durante estos meses fue adelantar programas y logramos grabar todos los de septiembre y octubre. La idea era llegar a noviembre y mitad de diciembre, pero, claro, pasaron cosas, como en la vida de todos, y no lo logramos«, sostuvo refiriéndose a los problemas de salud que vivió a principios del mes de agosto.

Luego, el conductor detalló la razón de su retiro: «Es una serie que voy a hacer para Disney, en la que voy a tener un cambio de look importante y mucho entrenamiento porque tengo que aprender a usar armas, por ejemplo».

Chino Leunis estará al frente del programa

Además de traer calma a quienes se preocuparon por su decisión, adelantó quién sería su reemplazo en el programa: «A partir noviembre van a ver al Chino Leunis al aire por todo esto: no llegué a grabar el último mes del año y el tan capo que aceptó reemplazarme».

Barassi destacó el apoyo genuino que recibió por parte de sus seguidores y desmintió que haya dejado el programa por problemas de salud o problemas con el canal.

“Quería contarles todo para que se queden tranquilos y sepan que la serie a la que me voy a abocar en breve está buenísima, tengo un compañero de ficción espectacular y andar bien a caballo: un cowboy va a ser el gordo. Hay laburo, hay placer en el trabajo que hago, así que quería contarles cómo serán los próximos meses en mi vida”, reveló sobre su nuevo proyecto.