Tini Stoessel apuntó contra los periodistas que hablaron sobre su cuerpo

“El look de Tini llamó mucho la atención” inició su columna en el programa televisivo, la periodista Gabriela Mandato al relatar el nuevo video musical “We pray”, en donde se puede ver a la cantante con un mini short y un corset.

Alejandro Pueblas: “Pero, debería comer un poquito más”.

En ese momento, el conductor del programa Alejandro Pueblas agregó: “Está flaquita igual, yo le daría un poquito más de comida” a lo que la periodista respondió: “Eso es lo que no quiere Tini -hizo referencia a los comentarios de su cuerpo-, ella muestra esto porque estuvo muy deprimida en los últimos tiempos como todos sabemos”.

Sin embargo el conductor insistió: “Pero, debería comer un poquito más”.

Por su parte y, entre los comentarios de Pueblas, Mandato repasó: “Ella comienza a recuperarse y muestra su cuerpo, muestra la parte que todo el mundo le critica”.

Frente a esto, Pueblas acotó: “no es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada”.

La columnista del noticiero retomó: “Todo el mundo le había criticado el ombligo, no le importó absolutamente nada y se puso ese strapless”.

Ambos hicieron alusión a su cuerpo y el conductor agregó que si ”ella tiene problemas con la delgadez, está bien que uno diga…”, cuando su colega lo interrumpió: “ella es delgada de por sí”, mientras él continuó: “sí, pero no tanto”.

“Ella es así y no le gusta que la critiquen por su delgadez”, aseguró la periodista, al tiempo que describió como un “síntoma de recuperación”, que la cantante se muestre “en traje de baño”.

El descargo de Tini

Frente a esta escena, Martina “Tini” Stoessel realizó un descargo en sus redes sociales: “Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería, pero para mi, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo”.

después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería.

pero para mi, significó mucho después d creerme toda la mierda q dijeron y siguen diciendo.

lamentablemente seguimos viendo como opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me… https://t.co/UMmpdvKFUU — tini (@TiniStoessel) September 2, 2024

“Lamentablemente seguimos viendo como opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte, teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”, continuó.

“Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo, le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días, pero, al menos hoy decido por mi, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos @alepueblasok”, concluyó la cantante.