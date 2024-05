Los hijos de Maradona piden trasladar su cuerpo al mausoleo de Puerto Madero

Los hijos de Diego Maradona pidieron autorización a la Justicia para trasladar el cuerpo desde un cementerio privado en Bella Vista al mausoleo en su honor emplazado en Puerto Madero.

El cuerpo de Maradona está en el cementerio “Jardín de Bella Vista” de la localidad bonaerense de San Miguel, donde hubo un cortejo al día siguiente de su muerte aquel 25 de noviembre de 2020.

“Habiéndose realizado las pericias sobre los restos de Diego Maradona todos los herederos solicitan de común acuerdo se autorice el traslado”, dicen dos escritos firmados por Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Verónica Ojeda, en representación de su hijo menor.

El destino es el mausoleo llamado el Memorial del Diez y que, según justificaron, es “mucho más seguro que el actual y por otro lado para que todo el pueblo argentino y los ciudadanos del mundo puedan rendir homenaje a nuestro padre y quien fuera el máximo ídolo argentino”.

Al ser recibido el pedido, el Tribunal Oral Criminal 3 que tiene pendiente el comienzo del juicio a partir del próximo 4 de junio, es que pidió la opinión ante el pedido a los fiscales del caso así como a los distintos defensores.

Según fuentes consultadas por Noticias Argentinas, es que algunas defensas se van a oponer al pedido al considerar que pueden haber estudios pendientes y se debe resguardar la prueba.

Eso es a raíz que en el último peritaje médico un experto dijo que hubo un faltante de las muestras de orina obtenidas durante la autopsia.

Diego Maradona Jr en Radio Splendid 990: «Coppola es un mentiroso y un cobarde»

Desde Nápoles rompió el silencio Diego Maradona Jr, el hijo italiano del mejor jugador de todos los tiempos, junto a Leo Messi, y destrozó a Guillermo Coppola.

También el hijo de Diego remarcó que a su papá “lo mataron” y destacó que no va a descansar hasta ver a todos los responsables presos.

Contra Coppola: “A Coppola no lo puedo perdonar. Dijo que no me conocía, que no conocía a mi vieja. Esto es ser mentiroso y cobarde. Por suerte de él nunca más me lo crucé. No vi su serie, yo veo cosas mas interesantes”.

Tristeza por la muerte de su papá: “A veces tengo días de mucha tristeza. Todo acá me hace recordar a él. Fue, es y será siempre el mejor de todos los tiempos, no encuentro otra persona más importante que mi viejo”.“

“Lo mataron”: “Ustedes saben que cuando pasó yo estaba internado por covid, una de las cosas más feas de mi vida fue no poder estar con mi viejo cuando falleció. Son días que uno no se espera… yo no me lo esperaba. Días que no quiero volver porque son muy dolorosos”. “Espero que se haga justicia. A papá lo mataron. No voy a parar hasta que no los vea en cana. Voy a luchar hasta el último día de mi vida”

Con información de Noticias Argentinas