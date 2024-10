Los verdaderos motivos por los cuáles Pampita reveló los chats con Roberto García Moritán

Todos los ojos están puestos sobre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán luego de que ambos confirmaran su separación tras una serie de posteos en sus redes sociales. Ahora, trascendió el porqué de la reacción de la modelo.

¿Por qué Pampita publicó sus chats con Moritán?

Pepe Ochoa, panelista de LAM, reveló la verdadera razón por la cual la modelo decidió publicar los chats con su ex pareja.

El periodista sostuvo que una vez publicado el comunicado de Moritán, Pampita le pregunto a sus abogados que debía hacer, dado que ella hasta aquel momento había mantenido el silencio.

Con el aval de su equipo judicial, la conductora subió las capturas y se aseguró de que las fechas estén visibles.

Roberto García Moritán y el primer comunicado

El primer comunicado fue de parte del ministro de Desarrollo Económico de CABA, quien dijo que “hace un tiempo” que estaban separados: “En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no solo han generado confusión, sino también, afectaron a quienes más amo”, comenzó.

“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hermos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de la familia”, afirmó.

“Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores. Por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto”, finalizó.

Sin embargo, a los minutos del descargo del ministro, Pampita utilizó el mismo medio para aclarar la situación y desmentir la versión de su expareja.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, sentenció en sus historias de Instagram junto a una serie de capturas de pantalla de sus chats con el ministro.