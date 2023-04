Lucas Benvenuto amplió su denuncia contra Jey Mammon: «Escucharlo me da asco»

Lucas Benvenuto, joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual, amplió esta tarde sus acusaciones. «Estoy movilizado pero bien acompañado«, resaltó el joven que dio una entrevista a América desde Ushuaia.

«¿Por qué denunciaste a Jey Mammon?», le consultó Karina Mazzocco en la entrevista. «Hubo un tiempo para entender. Un proceso muy duro«, contestó Lucas.

«Fue muy doloroso«, recordó Benvenuto en el programa A la Tarde, quien descartó pedir un juicio por la verdad.

“En mi casa tengo un cuadrito con las prescripciones. No quiero sumar más”, agregó tiempo después la víctima.

Al recordar la detención de Marcelo Corazza dijo: «Me indignó saber que había un chico detrás de esa denuncia que iba a pasar por lo mismo que yo”.

Consultado por las repercusiones que tuvo el hecho, Lucas señaló no sentirse aliviado. “No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío«.

🗣️ Lucas Benvenuto rompe el silencio con @Karinamazzocco: "Nuestro dolor no es un circo"



💬 "Las víctimas no son tomadas en serio".



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/PCNhTirRvv — América TV (@AmericaTV) April 11, 2023

Lucas Benvenuto amplió su denuncia: las principales frases

«Para dar nombres tuve que ir a terapia»

«Escucharlo me da asco»

«No se le da visibilidad a todos los casos»

«No me siento aliviado. No lo estoy disfrutando»

«Siento un vacío»

«No me sorprendió lo que dijo Jey Mammon»

«Mi preocupación es sanar»

«No tengo que darle explicaciones a nadie»

«No hay despecho cuando te violaron a los 14 años»

«La pasé muy mal. Era hablar o matar»

«Los comentarios de redes sociales no me sorprenden»

«Aguante mucha mierda en mi vida»

«La justicia está defendiendo a un abusador»

«Vi la cara del horror de muchas formas»

«Con Jey probé la marihuana»

«Me arruinaron la voz»

«Van a salir más denuncias. Depende mucho de los medios»

«Nuestro dolor no es un circo»

«Me interesaría escribir un libro»

«Jey era un pederasta que actuaba solo»

📺 EXCLUSIVO: Lucas Benvenuto mano a mano con Karina Mazzocco



🗨️ "Me llevó un tiempo entender lo que me habían hecho"



🗨️ "Fueron 40 denuncias y de todas tuve devolución"



Cc #ALaTarde @Karinamazzocco pic.twitter.com/22cIefiKTj — América TV (@AmericaTV) April 11, 2023