Una exalumna de Jey Mammon rompió el silencio: «Hubo algo en el medio»

Una exalumna de Jey Mammón rompió el silencio. La joven contó cómo era el exconductor en sus épocas de profesor de catequesis.

“Fui alumna de Jey Mammon en el colegio, era mi profesor de catequesis”, comenzó en un video Joaquina Robles. Las imágenes fueron difundidas días atrás en TikTok.

“El fue mi profesor hace aproximadamente 17 años, yo estaba en sexto grado. Mi colegio últimamente se estuvo nombrando en LAM y hace un tiempo Jey Mammon fue también al estudio, nombró al colegio y contó también que lo habían echado, esto es real”, recordó la joven en la red social.

“Ahora, ¿por qué lo echaron? Yo no tengo la data certera- amplió Joaquina- Se que pasó algo, que hubo algo en el medio”.

“En su momento él dijo que se había involucrado con una familia, o que se involucraba con las familias, y que al colegio no le gustó nada. Armó todo un debate sobre que los profesores se tienen que involucrar con los alumnos”, recordó la joven.

Segundos después agregó: “Yo estoy de acuerdo con eso hasta un punto. Para eso está la psicopedagoga que había en el colegio. Si Jey veía cosas o le contaban cosas, para eso estaba ella, no él”.

“A qué voy con todo esto, claramente pasó hace 17 años, en el cual vos perdés contacto con un montón de gente porque muchos no terminaron en ese colegio, en mi caso sí. Si hay alguien que quiere decir algo, o no se anima, o le pasó algo, sabe que puede contar conmigo. Si todo lo que se está comentando es real, que se haga justicia”, cerró la joven en TikTok.

Georgina Barbarossa destrozó a Jey Mammon

Georgina Barbarossa fue consultado por las declaraciones de Jey Mammon y las calificó de «horribles».

«No me gustó nada las notas que dio, lo vi muy soberbio, hubiera dicho perdón me equivoqué, creo que va por ahí la cosa. Se me estruja el alma cuando escucho a ese nene (por Lucas Benvenuto)», dijo la conductora.

Georgina también opinó de la relación de Jey Mammon con un menor de edad: «14 o 16 años da igual. Con los chicos no«.

Por último dijo que le parece bien que Jey se haya ido del país: «¿Qué va a hacer acá, tiene que poner distancia, acá creo que ni siquiera puede salir a la calle«.