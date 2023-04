Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon: «Me trató como un pedazo de carne»

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon, realizó un vivo en su cuenta de Instagram. «Jey era depresivo y vivía alcoholizado«, dijo el joven en el comienzo. Además dijo que no se siente «héroe» y nombró a otros denunciados.

«Nos amanecimos todos con la nota de audio que ya se sabía. Yo les quiero contar cómo es la historia de esa nota de audio. A mí se me quiere poner una bandera o una capa como si yo fuese el héroe y yo no me siento ningún héroe«, comenzó Lucas.

“Durante mucho tiempo me sentí culpable por la primera noche donde él me viola. Él en esa época era una persona depresiva, escabiaba todo el día, fumaba porro todo el día. Cuando me levanto desnudo y voy al baño, me doy cuenta lo que me hicieron. Yo pedí ayuda recién a los 25 años. Mi cabeza a los 14 años era un lío y no le pregunté ‘qué me hiciste’ porque no quería que se enoje. Yo prefería ser sumiso», siguió.

«El peso de esta cruz ya no me corresponde«, agregó el joven que utilizó su cuenta de Instagram para profundizar su denuncia contra el conductor televisivo.

«De los 14 a los 16 años viví una tortura psicológica«, agregó Benvenuto. El vivo contó con cerca de 20 mil personas y un sin fin de comentarios en apoyo a la denuncia.

En su red social, Lucas agregó que la relación de «novios» entre él y Mammon ocurrió cuando el tenía 16 años.

En otro tramo de su intervención señaló que está en desacuerdo con un juicio por la verdad. «Quería un juicio de verdad», amplió.

«Me trató como un pedazo de carne», fue una de las frases más fuertes que lanzó el joven contra Jey Mammon. También pidió que se modifique la ley.

«Jey me violó la primera noche que nos vimos», denunció Benvenuto, quien instó a las víctimas a denunciar los hechos de abusos sexuales.

Habló Lucas Benvenuto: las principales frases

– «Jey era depresivo y vivía alcoholizado»

– «El peso de esta cruz ya no me corresponde»

– «La vida de Jey estaba más descontrolada que la mía»

– «De los 14 a los 16 viví una tortura psicológica»

– «La relación de «novios» fue a los 16»

– «Necesito más ayuda»

– «Le escribí a todos mis abusadores»

– «Jey me violó en la primera noche que nos vimos»

– “Me violó a los 14 y me enamoró a los 16”

– «Me costó muchísimo volver a estar en pareja»

– «No sé qué más hacer»

– «Recién a los 25 años pude pedir ayuda»

– «No quiero un juicio por la verdad, quería un juicio de verdad«

– «Me trató como un pedazo de carne»

– «No me voy a callar más»

– «Gracias por el apoyo de los medios»